Roland Garros: karnyújtásnyira volt a bravúrtól Fucsovics Márton, de kétszettes előnyről kikapott

Igencsak jól kezdődött Fucsovics Márton mérkőzése a francia nyílt teniszbajnokság 2. fordulójában a verseny 12. kiemeltje, Tommy Paul ellen. A magyar teniszező és az amerikai az első játszmában nyolc gémen keresztül fej fej mellett haladt, ám a kilencedik játékban Fucsovics simán elvette Paul adogatását, majd a saját szervajátékában pontot sem engedett riválisának, és 6:4-re megnyerte a szettet.

A második felvonásban, ha lehet, még magabiztosabbá vált a magyar játékos, aki 2:2-nél úgy brékelte Pault, hogy utóbbi egyetlen adogatásból sem tudott pontot szerezni. Fucsovics továbbra is uralta a játszmát, 4:2-nél ismét elvette vetélytársa adogatását, majd a sajátját újra nullára hozva 6:2-vel ezt a szettet is behúzta a 112 hellyel előrébb rangsorolt ellenféllel szemben.

A harmadik etapban aztán megemberelte magát az amerikai, aki saját megnyert adogatása után egyből brékelt, s egy újabb jó szervagémmel már 3:0-ra vezetett. Úgy tűnt, Paul megtalálta a szervajátékát, ugyanis kétszer is lenullázta Fucsovicsot, aki küzdésből így is jelesre vizsgázott, a negyedik gémben három bréklabdát is hárított. Eltüntetnie viszont már nem sikerült Paul brékelőnyét, így 6:3-ra a meccs favoritjáé lett a játszma.

Jöhetett a negyedik szett, ahol Fucsovicsnak ugyan az elején alaposan meg kellett dolgoznia azért, hogy hozza az adogatásait, de ez 3:3-ig minden esetben sikerült, majd 4:3-as előnyénél bréklabdához jutott, és egyből el is tudta venni Paul adogatójátékát. Így a következő gémben a meccsért adogatott, ám a floridai születésű fiú is élt a lehetőséggel, és eltüntette a brékhátrányt, sőt, 5:5-nél megint elnyerte Fucsovics szervagémjét, s végül 7:5-re megnyerte a játszmát.

A döntő szettben sajnos Fucsovics második adogatógémjét egyből elvette az amerikai, ám nem örülhetett sokáig, a 33 éves magyar ugyanis egyből visszabrékelt, sőt 3:2-es vezetésénél három bréklabdája is volt, de Paul végül hozta a 15(!) labdamenetet hozó játékot. Paul aztán 4:4-nél megint elnyerte Fucsovics szerváját, s mivel hozta a sajátját, 4:6, 3:6, 6:3, 7:5, 6:4-gyel ő jutott a harmadik fordulóba.

Ami nem sikerült Fucsovics Mártonnak, összejött Matteo Giganténak: az ATP-ranglistán 167. helyezett olasz négy játszmában búcsúztatta a nála 147 hellyel előkelőbben rangsorolt, 20. kiemelt görög Sztefanosz Cicipaszt, akinek mindössze egyetlen, 7:5-re megnyert szettet engedélyezett.

Cicipasszal szemben hozta a papírformát a nőknél a fehéroroszok világelsője, Arina Szabalenka. A WTA-ranglista vezetőjének valószínűleg lesz még komolyabb kihívása is a torna során, mint amilyen elé a svájci Jil Teichmann állította, akit tükörsimán, 6:3, 6:1-re győzött le.