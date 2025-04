Piros Zsombor legyőzte a korábbi top 20-as játékost a madridi tenisztornán

A világranglistán 250. játékos – aki két győzelemmel jutott fel a főtáblára – kedden három meccslabdáról fordítva nyert a hazai közönség előtt szereplő Daniel Rincón (223.) ellen. A 16 között aztán jóval nehezebb ellenfél várt rá a horvát Borna Coric (91.) személyében, aki az ATP-rangsor 12. helyén is megfordult, vívott negyeddöntőt a US Openen, és nyert Davis-kupát, valamint három ATP-tornát is. A 28 éves ellenfél az utóbbi években sorozatos sérülések miatt esett vissza a rangsorban, de idén remek szezont fut, sorozatban három challengerversenyen diadalmaskodott, és az utóbbi 18 mérkőzéséből csak egyet veszített el.

Első találkozójukon Piros Zsombor nem illetődött meg a neves riválistól, és így egészen 5:5-ig fej fej mellett haladtak a felek. Ezután viszont Coricnak sikerült elvennie a magyar teniszező adogatását, majd hozta a sajátját, mellyel kereken egy óra játék után előnybe került. A második szettben a 25 éves magyar játéka feljavult, kétszer is elvette a rivális adogatását és a második játszmalabdáját kihasználva egyenlített. A döntő szettben Piros remekül teniszezett, s előbb 2:2-nél, majd 4:4-nél is brékelte Coricot, utóbbit követően pedig az első meccslabdáját kihasználva lezárta a 2 óra 40 percig tartó összecsapást.

Piros ellenfele a nyolc között a hetedik kiemelt francia Valentin Royer lesz pénteken.

ATP-challengertorna, Madrid (145 250 euró, salak)

Egyes, 2. forduló (a 8 közé jutásért)

Piros Zsombor–Borna Coric (horvát, 1.) 5:7, 6:3, 6:4