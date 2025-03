A második félidőben állva hagyta a Debrecent a Győr a női kézirangadón

KÉZILABDA

NŐI NB I

DVSC SCHAEFFLER–GYŐRI AUDI ETO KC 28–36 (16–12)

Debrecen, 2000 néző. V: Bócz László, Wiedemann

DEBRECEN: RYDE – Grosch 1, Sercien-Ugolin 3, HAGGERTY 4, THORLEIFSDÓTTÍR 8, Jovovics, Petrus 1. Csere: Gabriel (kapus), Csernyánszki 1, Hámori K. 1, Hornyák D., FÜZI-TÓVIZI 3, Vámos M. 1, Töpfner 4 (4), Juhász K. 1. Edző: Szilágyi Zoltán

GYŐR: Sako – HOVDEN 5, HOUSHEER 6 (1), NZE-MNKO 6, BRATTSET DALE 7, Jörgensen 1, Fodor Cs. 1. Csere: Toft (kapus) Lagerquist, Dulfer, Blohm, Rju Un Hi, DE PAULA 8, Győri-Lukács 2. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 8. perc: 5–3. 14. p.: 7–10. 27. p.: 16–12. 35. p.: 18–13. 42. p.: 19–20. 49. p.: 21–26

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 2/1

MESTERÉRLEG

Per Johansson: – Igazi megtiszteltetés volt egy ilyen hőfokú találkozón pályára lépni. Nagyon erősen kezdtek a hazaiak, szerintem a szezon legjobb első félidejét nyújtották. Nagy problémáink voltak a beállóikkal és Thorleifsdóttír átlövéseivel, nem működött a védekezésünk. A szünet gyakran jól jön a kézilabdában, ez most is így volt. Megállapítottuk, hogy a játék egyik elemében sem sikerült azt nyújtanunk, amit tudunk, ezért mindenen változtatnunk kell. A folytatásban megváltozott a játék képe, olyan negyedórát produkáltunk, amit még nem láttam a csapatomtól és ez elég volt a győzelemhez.

Szilágyi Zoltán: – Nagyszerűen kezdtünk, jó felfogásban játszottunk, egészen a harmincötödik percig fantasztikus teljesítményt nyújtottunk. Utána viszont mentálisan elfáradtunk, sok hibát követtünk el, a Győr pedig extrát nyújtott és átvette a vezetést. Bármit próbáltunk, semmi nem működött. Összességében véve, nem történt meglepetés, az esélyesebb csapat nyert, remélem a folytatásban hosszabb ideig tudunk majd ilyen szinten játszani.

ÖSSZEFOGLALÓ

A bajnoki cím szempontjából is meghatározó rangadó várt a Győrre a Debrecen ellen a cívisvárosban. A Loki az elmúlt meccseken rendre minimum megnehezítette a kisalföldiek dolgát, és minden jel arra utalt, hogy most is kiélezett csatára van kilátás.

Az első félidőben semmi sem alakult úgy, ahogy azt a Győr eltervezte, nagyon elkapta viszont a fonalat a Debrecen, amelyben a svéd átlövő, Kristin Thorleifsdóttír pazar dobóformát mutatott, és hat góllal állt az első harminc perc után. Jessica Ryde is bravúrt bravúrra halmozott a debreceni kapuban, míg a vendégeknél legfeljebb Estelle Nze Minkót lehetett kiemelni. Ekkor még úgy tűnt, úgy ahogy van, nem ül Per Johansson taktikája, s rossz este vár a győri szurkolókra.

A második harminc percre azonban egészen más felfogásban érkezett az ETO. Ezzel szemben a Debrecen játéka minden poszton visszaesett, és ami működött az első félidőben, az már nem bizonyult hatékony fegyvernek. A győri klasszisok feljavultak, közülük is leginkább a brazil Bruna de Paula nyújtott ellenállhatatlan teljesítményt, s góljaival nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Győr a 41. percet már egálból kezdhesse. Innentől pedig már nem volt kérdés: Szilágyi Zoltán hiába kért időt, nem sikerült megállítani a vendégcsapatot, amely lendületbe jött, és egymás után szerezte a könnyű gólokat. Az utolsó tíz percet már ötgólos ETO-vezetésről indították a felek.

Fotó: MKSZ

A hajrában sem változott meg a meccs képe, a Debrecen megtorpanása tartósnak bizonyult, a Győr pedig kihasználta ezt a rövidzárlatot, s tovább növelte előnyét. Az utolsó percekben már nem volt kérdéses, melyik csapat nyeri meg a találkozót.

De Paula a végén nyolc góllal zárta a meccset és ezzel – holtversenyben az első félidőben remeklő Thorleifsdóttirral – a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyult. A Győr pedig 36–28-ra megnyerte a rangadót, és továbbra is csak magától függ, ami a bajnoki címért folyó különpárbajt illeti. 28–36

További eredmények

Kisvárda Master Good SE–FTC-Rail Cargo Hungaria 21–36 (9–15)

Mol Esztergom–MTK Budapest 49–35 (21–19)

Dunaújvárosi Kohász KA–Alba Fehérvár KC 37–29 (15–14)

Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Moyra-Budaörs 22–25 (11–14)

Vasas SC–Szombathelyi KKA 30–33 (16–19)