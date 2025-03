Gálfi Dalma párosban is továbbjutott Antalyában

A magyar, orosz kettős az első szettben kétszer is elveszítette az adogatójátékát, azonban egyenlített 0:4-ről a Tara Moore, Peangtarn Plipücs brit, thaiföldi duó ellen, majd szoros tie-breakben megnyerte a játszmát. Gálfi Dalmáék a második felvonásban 2:2 után kétszer is brékeltek, így ezt a szettet jóval simábban húzták be, s 1 óra 33 perc alatt lezárták a találkozót.

A páros – várhatóan csütörtökön – a legjobb nyolc között a Prarthana Thombare, Cseng Vu-suang indiai, kínai kettőssel találkozik, amely a 3. kiemelt Magali Kempen, Maia Lumsden belga, brit duót búcsúztatta az első fordulóban.

Gálfi egyesben is versenyben van még Antalyában, a nyolcaddöntőben a szlovén Tamara Zidansek lesz az ellenfele a tervek szerint szintén csütörtökön.

WTA 125-ÖS TORNA, ANTALYA (115 ezer dollár, salak)

1. FORDULÓ (a negyeddöntőbe jutásért)

PÁROS

Gálfi Dalma, Kamilla Rahimova (magyar, orosz)–Tara Moore, Peangtarn Plipücs (brit, thaiföldi) 7:6 (7–5), 6:2