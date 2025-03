A Fülöp-szigeteki Eala tovább menetel Miamiban; Zverev búcsúzott a tenisztorna nyolcaddöntőjében

Időbe került, mire Alexandra Eala (WTA-140.) rádöbbent, mi történt vele szerdán. A 19 éves Fülöp-szigeteki játékos szabadkártyával versenyez a miami mestertornán, nemcsak saját magát helyezi egyre inkább a tenisz reflektorfényébe, hanem hazája sportági történelmének aranyoldalait is elkezdte jegyezni. Magyar idő szerint szerda este legyőzte az ötszörös Grand Slam-bajnok korábbi világelső lengyel Iga Swiateket (2.) a miami mestertorna negyeddöntőjében, és bejutott karrierje első 1000-es elődöntőjébe – a Fülöp-szigetekről még senki sem érte el a legjobb négyet ATP- és WTA-tornán. Eala ezt szinte minimális meccsrutinnal tette meg: ez volt karrierje 21. meccse WTA-torna főtábláján.

A Quezon Cityben 2005. május 23-án született Alexandra Eala sportos családban nőtt fel: édesanyja az 1985-ös Délkelet-ázsiai Játékokon 100 méteres hátúszásban bronzérmet szerzett, nagybátyja állami sportvezető, bátyja szintén teniszező. A kis Alex már tinédzser kora előtt nemzetközi korosztályos tornákon játszott – 2018-ban, 12 évesen megnyerte a Les Petits As elnevezésű franciaországi versenyt, melyet 12–14 éves gyerekeknek rendeznek meg, innen pedig a mallorcai Rafa Nadal Akadémiára vezetett az útja. Első junior Grand Slam-tornáján 14 évesen, a 2019-es US Openen játszott, a 2020-as Australian Openen és a 2021-es Roland Garroson párosban diadalmaskodott, 2022-ben pedig egyesben is nyert Grand Slam-trófeát a US Openen – első Fülöp-szigeteki játékosként szerzett GS-bajnoki címet.

2023-ban befejezte a képzést Nadal akadémiáján, azóta szerepel a felnőttek között, eddig összesen öt ITF-serleg tulajdonosa, az igazi áttörést viszont a miami mestertorna hozta meg neki. A második fordulóban legyőzte a lett Jelena Ostapenkót (25.) 7:6, 7:5-re – ezzel először nyert Fülöp-szigeteki játékos Grand Slam-bajnok ellen. A harmadik körben már az amerikai Madison Keyst (5.) búcsúztatta 6:4, 6:2-vel – arra sem volt még példa, hogy hazájából bárki top 10-es játékost múljon felül. Ahogy arra sem, hogy Fülöp-szigeteki teniszező 1000-es negyeddöntőt játsszon, bár ehhez az is kellett, hogy a spanyol Paula Badosa ne álljon ki ellene a nyolcaddöntőben hátsérülés miatt.

Swiatek sem tudott neki megálljt parancsolni. Az ötszörös GS-bajnok lengyel rendkívül sokat hibázott, kevesebb mint 50 százalékban szerzett pontot első adogatásból – először csak a második szettben, 2:2-nél nyert adogatóként gémet, ekkor viszont kicsit ellépett. Viszont, bár némileg fájlalta a jobb combját, Eala 2:4-ről fordított, és két szettben megnyerte a negyeddöntőt.

„Egyelőre csak hitetlenkedem, de nagyon boldog vagyok – mondta Eala a meccs után, majd mutattak neki egy régi képet: amikor átvette az akadémián az oklevelét, Iga Swiatek is ott volt az ünnepségen. – Egészen szürreális, mert úgy érzem, ugyanaz az ember vagyok, mint a képen. Persze a körülmények változtak, csodás érzés, hogy ilyen játékossal játszhattam.”

Eala a jövő héttől biztosan a legjobb 80 közé kerül a világranglistán – természetesen ez is történelem, hazája még nem adott korábban top 100-as játékost.

Négy éve kapott ki legutóbb Swiatek százon kívüli játékostól Bár az élő ranglistán már a 75. helyen áll, Alexandra Eala hivatalosan még a 140. a világranglistán – Iga Swiatek így szinte napra pontosan négy év után szenvedett vereséget százon kívüli játékostól. Érdekesség, hogy az szintén Miamiban fordult elő: a torna harmadik körében az akkor 338. horvát Ana Konjuhhal találkozott, és bár egyenlíteni még tudott, végül 6:4, 2:6, 6:2-re kikapott.

A férfiaknál szerdán még egy nyolcaddöntős mérkőzést is rendeztek, amelyen meglepetés is született, még ha nem is óriási. Az első helyen kiemelt Alexander Zverev előnybe került, 4:3-nál elvette ellenfele adogatását, majd a következő gémben kihasználta a harmadik játszmalabdáját. Arthur Fils a folytatásban 2:0-s előnybe került, és a bréket végig is vitte, így jöhetett a döntő szett. A francia játékos 2:1-nél elbukta az adogatását, azonban rögtön visszabrékelt, majd német riválisa következő szervagémjét is megnyerte. A 20 éves teniszező a végjátékban már nem hibázott, élt az első meccslabdájával, és ott van a negyeddöntőben, ahol a nyolc közé játék nélkül jutó Jakub Mensíkkel csap össze.

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA

MIAMI OPEN, MIAMI GARDENS (8.9 millió dollár, kemény pálya)

Férfi egyes, nyolcaddöntő

Fils (francia, 17.)–Zverev (német, 1.) 3:6, 6:3, 6:4

KÉSŐBB

Negyeddöntő

Cerúndolo (argentin, 23.)–Dimitrov (bolgár, 14.)

Djokovics (szerb, 4.)–Korda (amerikai, 24.)

Női egyes, negyeddöntő

Eala (Fülöp-szigeteki)–Swiatek (lengyel, 2.) 6:2, 7:5

KÉSŐBB

Raducanu (brit)–Pegula (amerikai, 4.)