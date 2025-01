Címvédés: ismét Sinner nyerte az Australian Opent

TENISZ

Australian Open

Férfi egyes döntő

Jannik Sinner (olasz, 1.)–Alexander Zverev (német, 2.) 6:3, 7:6 (7–4), 6:3

Az első két kiemelt játszotta a férfi egyes döntőjét az Australian Openen. A világelső és címvédő olasz Jannik Sinner húszmérkőzéses győzelmi sorozattal a háta mögött érkezett a fináléba, a hozzá hasonlóan a pályafutása harmadik majordöntőjére készülő német Alexander Zverev reményeit a Sinner elleni jó mérlege mellett az is táplálhatta, hogy az elődöntőben a mérkőzést feladó Novak Djokovics ellen csupán egy szettet játszott.

Fotó: AFP

Az első játszmában kisebb-nagyobb zökkenőkkel mindenki hozta a maga adogatását, Zverev ütött több ászt, de Sinner szervái összességében veszélyesebbek voltak. Egyre több könnyű labdát rontott a német, Sinner elvette egyik adogatását, és 6:3-ra megnyerte az első játszmát, háromnegyed óra alatt.

Sokkal izgalmasabb lett a folytatás, egyre magabiztosabban játszott a német, elkezdett hibázni az olasz, tie breakbe torkollott így a második játszma, amelyet Sinner nyert meg – a statisztikák szerint nagy eséllyel győznie kellett innen, bár éppen itt, Ausztráliában nyertek finálét 0:2-ről az előző három évben kétszer is, az egyik alkalommal éppen maga Sinner.

Fotó: AFP

Mindenki hozta nagyon biztosan a maga adogatójátékát a folytatásban, és Sinner 3:2-nél „megbrékelte” a németet, majd a lélektanilag nagyon fontos, következő játékot, ha nem is könnyen, de hozta, és innen már nem volt visszaút Zverevnek.

Sinner tehát sorozatban a 21. mérkőzését is megnyerte, de ebben is van még hová fejlődnie: Roger Federer (40), Novak Djokovics (27 és 26), Ivan Lendl (26) és John McEnroe (25) is előtte áll még – Sinner előtt meg újabb és újabb meghódítandó csúcsok állnak.