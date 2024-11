Tenisz: Fritz kiejtette De Minaurt, és jó esélye van bejutnia a vb-elődöntőbe

A közepes színvonalú első játszmában Alex De Minaur vette el először Taylor Fritz adogatását, de az amerikai aztán azonnal visszabrékelt – ennek ellenére egy újabb bréknek köszönhetően a szett így is az ausztrálé lett 7:5-tel. Fritz ekkor még sok hibával teniszezett az alapvonalról, De Minaur sokkal stabilabban játszott és fogadóként is feladta a leckét a mezőny egyik legjobb adogatójának számító ellenfelének, aki ekkor még nem szervált igazán hatékonyan.

A második szettben fej fej mellett haladtak a felek, mindketten hozták a saját szervájukat, egészen 5:4-ig, amikor Fritz elvette az ausztrál adogatását, ezzel 6:4-gyel kiegyenlített a szetteket tekintve – és ezzel már biztossá vált, hogy függetlenül a harmadik szett kimenetelétől, De Minaur csoport utolsóként zárt és véget ért számára a világbajnokság.

És ahogyan az várható is volt ezek után, a harmadik szettben már Fritz irányított: a negyedik játékban elvette már kevésbé motivált ellenfele adogatását, az előnyét pedig meg is tartotta a játszma végéig, és 6:3-mal megnyerte a szettet és ezzel a meccset is, életben tartva az elődöntőbe jutási reményeit. Hogy ez aztán sikerül-e neki, az az esti Jannik Sinner–Danyiil Medvegyev meccsen múlik, ahol ha a világelső, ráadásul hazai közönség előtt versenyző olasz nyer egy játszmát, akkor Medvegyev kiesik, és Fritz továbbjut. Kisebb csoda lenne, ha ez nem így történne...

TENISZ

ATP-VB, TORINO

Csoportkör, 3. forduló

Fritz (amerikai, 5.)–De Minaur (ausztrál, 7.) 5:7, 6:4, 6:3