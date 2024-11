Nadal kikapott a Davis-kupában, de honfitársai még elodázhatják a búcsúját

Rafael Nadal a torna után fejezi be a pályafutását, így nagy kérdés volt már a viadal előtt, hogy vajon meddig tart a salakkirály utolsó versenye. A spanyolok a hollandokkal találkoztak a negyeddöntőben, és már a bevonulás is érzelmes volt, mivel a 22-szeres Grand Slam-győztes nevét skandálta a hazai közönség, s hazája himnusza alatt bizony könny szökött a kétszeres olimpiai bajnok szemébe a meghatottságtól.

Ráadásul Nadal (aki egyesben pályafutása során csupán egyetlen meccset veszített el a Davis-kupában 29 győzelem mellett, kemény borításon pedig 9–0-s mérleggel rendelkezett) kezdte a párharcot, ellenfele a világranglistán 80., 2022-ben még 22. Botic van de Zandschulp volt.

A 38 éves klasszis adogatóként irányítani tudta a játékot, főleg, ha jött a jó szerva tőle, s összességében magabiztosan hozta ezeket a gémeket. Fogadóként már elsősorban ellenfele hibáiból tudott csak élni, de bréklabdáig nem jutott el. Sokáig Van de Zandschulp sem volt képes erre, ám 4:4-nél két lehetőség nyílt előtte, és a másodikat egy szép fonák elütéssel kihasználta. Az egykori világelsőnek vissza kellett volna brékelnie a szettben maradáshoz, azonban nem volt rá esélye, a holland könnyedén zárta le a játszmát.

Nem kezdődött könnyedén a második szett Nadal számára, ugyanis semmi 30-cal nyitott, s bár visszakapaszkodott, végül elveszítette a gémet, majd a következőt is. A harmadik játék jobban indult a spanyol szemszögéből, viszont hosszú labdamenetekre kényszerült, melyek során továbbra is általában szenvedett, viszont ezt végül megnyerte. 29 éves ellenlábasa adogatóként nem hibázott, majd újra brékelt, azonban 4:1-nél többet hibázott, s Nadal ekkor eljutott az első bréklabdájáig. A 14-szeres Roland Garros-bajnok egy jó rövidítéssel helyzetbe is hozta magát, ám nem tudott elütni, azonban még kétszer adódott lehetősége a brékre, és a másodiknál a holland szélesre ütötte a labdát.

A dupla brék hátrányból szimpla lett, majd jól folytatta a meccset Nadal, 30 semminél viszont ütött két kettős hibát. Zandschulp bréklabdához jutott, amit a spanyol egy szerva-röpte játékkal hárított, aztán nagy nehezen szépített. A holland megütötte a hetedik kettős hibáját, viszont semmi 30-nál összekapta magát, a hetedik ászának is köszönhetően pedig végül fordított. A mallorcai születésű teniszező jól adogatott, s meccsben maradt, így ellenfelének ki kellett szerválnia a mérkőzést. Nadal egy hosszú és egy széles ütéssel „segítette” ellenfelét, viszont utána nagyot játszott, majd van de Zandschulp hibázott a hálónál, 30 mindnél pedig nagy szurkolásba kezdett a közönség. A spanyol azonban egy hosszú labda után a hálóba ütött, így a holland nyert, aminek nem nagyon tudott örülni.

Most pedig Carlos Alcarazon és a pároscsatán múlik, ezzel a vereséggel ért-e véget Rafael Nadal pályafutása.

DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, MÁLAGA

Negyeddöntő

Hollandia–Spanyolország 1:0

Botic van de Zandschulp–Rafael Nadal 6:4, 6:4

Később

19.30: Tallon Griekspoor–Carlos Alcaraz

Ha szükséges

21.00: Wesley Koolhof, Botic van de Zandschulp–Carlos Alcaraz, Marcel Granollers

A későbbi mérkőzések eredményeivel cikkünket frissítjük!