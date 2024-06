Roland Garros: Zverev kétszer is szetthátrányba került, de legyőzte Runét

A 13. helyen kiemelt dán kezdte jobban a mérkőzést, és 6:4-re behúzta az első játszmát, majd Zverev percei következtek, aki egy játékot engedett ellenfelének a második játszmában. A harmadik szettben mindkét fél összehozott egy bréket, majd 6:5-ös előnyben Rune ismét elvette Zverev adogatását, ezzel újfent szettelőnybe került. A nyitó körben Rafael Nadalt búcsúztató német így az ötödik szett kiharcolásáért játszott a negyedik játszmában, a rendkívül szoros csata pedig rövidítésbe torkollott, amelyet Zverev 7–2-re megnyert.

Az ötödik játszmában már egy felszabadult Zverevet láthattunk, a német pedig kétszer is elvette a végére összeomló Rune adogatását, s 6:2-re be is húzta a szettet és így a meccset is.

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS (salak, 53 478 000 euró)

EGYES, 4. FORDULÓ (a 8 közé jutásért)

FÉRFIAK

Zverev (német, 4.)–Rune (dán, 13.) 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7–2), 6:2

KORÁBBAN

A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (ÁGRAJZ SZERINT)

FÉRFIAK

Djokovics (szerb, 1.)–Cerúndolo (argentin, 23.) 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3

Ruud (norvég, 7.)–Fritz (amerikai, 12.) 7:6, 3:6, 6:4, 6:2

Zverev (német, 4.)–Rune (dán, 13.) 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7–2), 6:2

De Minaur (ausztrál, 11.)–Medvegyev (orosz, 5.) 4:6, 6:2, 6:1, 6:3

Cicipasz (görög, 9.)–Arnaldi (olasz) 3:6, 7:6 , 6:2, 6:2

Alcaraz (spanyol, 3.)–Auger-Aliassime (kanadai, 21.) 6:3, 6:3, 6:1

Dimitrov (bolgár, 10.)–Hurkacz (lengyel, 8.) 7:6, 6:4, 7:6

Sinner (olasz, 2.)–Moutet (francia) 2:6, 6:3, 6:2, 6:1

NŐK

Swiatek (lengyel, 1.)–Potapova (orosz) 6:0, 6:0

Vondrousová (cseh, 5.)–Danilovics (szerb) 6:4, 6:2

Gauff (amerikai, 3.)–Cocciaretto (olasz) 6:1, 6:2

Dzsabur (tunéziai, 8.)–Tauson (dán) 6:4, 6:4

Paolini (olasz, 12.)–Avaneszjan (orosz) 4:6, 6:0, 6:1

Ribakina (kazah, 4.)–Szvitolina (ukrán, 15.) 6:4, 6:3

Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Navarro (amerikai, 22.) 6:2, 6:3

M. Andrejeva (orosz)–Gracheva (francia) 7:5, 6:2

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (ÁGRAJZ SZERINT)

FÉRFIAK

Cicipasz (görög, 9.)–Alcaraz (spanyol, 3.)

Dimitrov (bolgár, 10.)–Sinner (olasz, 2.)

Zverev (német, 4.)–De Minaur (ausztrál, 11.)

Djokovics (szerb, 1.)–Ruud (norvég, 7.)

NŐK

Swiatek (lengyel, 1.)–Vondrousová (cseh, 5.)

Gauff (amerikai, 3.)–Dzsabur (tunéziai, 8.)

Paolini (olasz, 12.)–Ribakina (kazah, 4.)

M. Andrejeva (orosz)–Szabalenka (fehérorosz, 2.)