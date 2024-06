Marozsán döntő szettre késztette a világelső Sinnert

Igencsak tisztességesen helyt állt a magyar éljátékos a világelső ellen a számára nem túl kedvező borításon, pedig mindössze pályafutása hetedik mérkőzését játszotta füvön, ehhez képest pedig döntő szettre kényszerítette Jannik Sinnert. Marozsán és Sinner másodszor találkoztak egymással, az első meccsüket hat éve egy egyiptomi versenyen, az ITF égisze alá tartozó Future-tornán vívták, s ahogy akkor, úgy most is az olaszé lett az első játszma, ráadásul ezúttal is 6:4-gyel.

Történt ugyanis, hogy Marozsán a második adogatójátékát elvesztette, miután hamar három bréklabdát adott Sinnernek, aki viszont mindet elhibázta, majd a negyedikkel tudott élni. Marozsánnak azonban ez nem szegte kedvét és azonnal visszabrékelt, első – és a játszmában egyetlen – bréklabdáját használta ki. Amúgy nem dúskált a meccs túl sok fogadóesélyben, mindketten többnyire magabiztosan hozták a saját adogatásukat. Egy kivétel volt, 4:4 után az olasz egy újabb bréklabdát érvényesített, s miután rögtön utána mögé tette a saját szervajátékát is, ezzel 6:4-re nyerte az első szettet.

A másodikban továbbra is nagy hangsúlyt kapott az adogatójáték, az első bréklehetőségre egészen a 11. gémig kellett várni, ekkor Sinner jutott két labdához, ám Marozsán mindkét lehetőséget nagyon szép pontokkal hárította, majd első adogatóesélyével élt is – nagy nyomás alatt játszva gyakorlatilag kiharcolta a rövidítést.

Ebben Sinner egy egészen elképesztő, fogadásból ütött nyerővel nyitott, de ez Marozsánt nem roppantotta meg és rögtön elvette az olasz mindkét adogatását. Előnyét pedig megtartotta, sőt, tovább növelte, így 6–2-nél négy játszmalabdához jutott, s ugyan Sinner kettőt hárított, végül a harmadikat már ki tudta használni – bár kellett hozzá a világelső hibája, amikor egy lecsapást csúnyán a hálóba püfölt –, így jöhetett a döntő játszma.

Aminek az elején Sinner gyorsan hozta a saját adogatójátékát, aztán Marozsán első szervájánál az év egyik legszebb füves pályás pontját szerezte: a nála két évvel idősebb ellenfele két rövidítését is befutotta, a másodiknál vetődve tette vissza a labdát, majd óriásit sprintelve nemcsak beérte az ellenkező sarokba ütött labdát, hanem valami egészen bravúros keresztütéssel a pontot is megszerezte. A labdamenet után még Marozsán is hitetlenkedő mosollyal az arcán sétált az újabb szervához, a közönség meg állva ünnepelt.

Nem is csoda, hogy Sinner lendületből el is vette Marozsán adogatását, aki ezúttal nem tudott azonnal visszakapaszkodni, hiszen a rendkívül magabiztosan adogató olasz nem hagyott neki bréklehetőséget. Marozsán ugyanakkor a semmire hozott második adogatójátéka után 4:1-es hátrányban hullámvölgybe került, s három bréklabda hárítása után a negyediket már nem tudta kivédeni, Sinner pedig a mérkőzésért adogathatott. Ehhez képest ezúttal az olasz kezdett el hibázni és bizonytalakodni, Marozsán pedig semmire vette el az adogatását, ezzel egyet ledolgozott a dupla brékhátrányból. A magyar éljátékos a meccsben maradásért adogatott, és nem kezdett jól, mert Sinner hamar két meccslabdához jutott, ám ezeknél ismét rossz megoldást választott, s végül Marozsán hozta a játékát. Sinner 5:3-nál ismét a meccsért szerválhatott, s végül a három bréklabdájából az elsőt ki is használva 2 óra 15 perc alatt felülmúlta Marozsán Fábiánt, aki nagy harcra kényszerítette a világelsőt, s a legkevésbé sem érheti rossz szó a teljesítményét. Még akkor sem, ha ezzel a top 10-es játékosok elleni mérlege egálba került, négy győzelem mellett ez volt a negyedik veresége a világranglistán aktuálisan első tízben szereplő ellenféllel szemben.

A MECCSLABDA

ATP 500-AS TORNA, HALLE (2.2 millió euró, fű)

EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Jannik Sinner (olasz, 1.)–Marozsán Fábián 6:4, 6:7 (4–7), 6:3