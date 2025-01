Születik-e magyar érem a drezdai jégen?

HÉT ÉV UTÁN térnek vissza a rövid pályás gyorskorcsolyázók, már ami az Európa-bajnokságot illeti, világkupaversenyeket azóta is rendezett a német város – 2018-ban Bácskai Sára Luca 1500 méteren lett harmadik, ugyanezt a helyezést csípte el a még a Liu testvérekkel felálló férfiváltó (ne feledjük, ez a kontinensviadal volt a főpróbája annak a csodálatos, azóta is sokat emlegetett pjongcsangi olimpiának, amely a magyar sport első téli ötkarikás aranyérmét hozta), és a női kvartett is a második helyen végzett.

Egy esztendeje Gdanskban rendezték az Eb-t, azt sem zártuk érem nélkül, Sziliczei-Német Rebeka 1500 méteres verseny eredményhirdetésekor a dobogó alsó fokára állhatott, pedig Lengyelországban hiányzott a válogatottból a jelenlegi legjobb short trackes, Jászapáti Petra.

A megállapítás úgy igaz, hogy Lengyelországban is, hiszen világbajnoki ezüstérmesünk vírusos betegség miatt tulajdonképpen az egész tavalyi idényt kihagyta, mindössze az utolsó versenyen, a világbajnokságon lépett jégre, ott is csak váltóban.

Azóta viszont minden rendben van – Jászapáti Petrával feltétlenül, mert sajnos a férfisor „hiányosan” kénytelen indulni az Eb-n: Bontovics Balázs és Tiborcz Dániel sérülése miatt a nagyon fiatal Csizmadia Márk és Granasztói Ádám utazott el Drezdába Jászapáti Péter, Nógrádi Bence és Moon Wonjun Ferenc mellett.

De vissza Jászapáti Petrára, mert leginkább tőle várhatunk kiugró szereplést a péntektől vasárnapig tartó kontinensviadalon.

„Nem foglalkozom azzal, ki mit vár el tőlem, nem érzem a nyomást, hogy nekem mindenáron jól kell szerepelnem, de leginkább azért nem érzem, mert nem figyelek oda az ilyen véleményekre. Csak magamra koncentrálok, és mindig csak a következő feladatomra – jelentette ki Jászapáti Petra. – Nem szeretek konkrét helyezésekről beszélni, mindig futamról futamra megyek előre. Lépésről lépésre haladok, ez bejött az előző három world tour állomáson, az utolsón, Szöulban a leginkább, úgyhogy ettől nem szeretnék eltérni Drezdában, hátha kisül belőle megint valami szép eredmény.”

A szöuli wt-viadalon Jászapáti Petra ötszázon megnyerte a B-döntőt, ezerötszázon második lett ugyanitt, ami összességében egy hatodik és egy kilencedik helyet jelentett neki.

„Dél-Koreában valamit sikerült átkapcsolnom a fejemben, lazábban, magabiztosabban korcsolyáztam, és igen, lehet azt is mondani, hogy bátrabban – mondta Jászapáti Petra. – Az Európa-bajnokságon nyilvánvalóan szűkebb a mezőny, mint a world tour viadalokon vagy a vébéken, de éppen ez hozza magával azt, hogy agresszívabb is a verseny, a váltófutamok sokszor csak az utolsó öt-hat körben dőlnek el. Nagyon készülünk a váltóra, van tervünk is, hogyan szeretnénk megcsinálni.”

Erről ugyan többet nem árult el Jászapáti Petra, Nicky Gooch, a női sor vezetőedzője azonban egy kacsintással jelezte, jó helyen tapogatózunk, amikor afelől érdeklődünk, vajon ki lesz a befejező ember Drezdában – csak hogy tiszta legyen: a mieink jó ideje készülnek azzal a felfogással, hogy ha a helyzet úgy hozza, többen is képesek legyenek az utolsó két, nagyon gyors körre.

A női válogatottat az Eb-n Jászapáti Petra mellett Kónya Zsófia, Bácskai Sára Luca, Sziliczei-Német Rebeka és Somodi Maja alkotja.

A női váltó és egyéniben Jászapáti Petra egyértelműen esélyes arra, hogy odaérjen a dobogóra – ezt Bánhidi Ákos, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség gyorsasági ágazatának vezetője jelentette ki, ám rögvest hozzáfűzte, a fináléba jutás a férfikvartett esetében sem elképzelhetetlen, noha Tiborcz Dániel és Bontovics Balázs sérülése miatt „visszafelé is kellett néznünk, pontosabban lefelé, a juniorok közé, hogy meglegyen a csapatunk Drezdában”.

Jászapáti Péter, aki mindhárom távon indul az Eb-n, Nógrádi Bence (500 és 1500 m) és Moon Wonjun (1000 és 1500 m) mellett Csizmadia Márk és Granasztói Ádám került be a csapatba, s amikor a junior- és felnőttkorosztály közötti különbségről kérdeztük a szakembert, egy kedves történetet osztott meg velünk: „Decemberben itthon volt Liu Shaoang, akit elvittem a fiatal korcsolyázók közé, ott felvetődött ez a probléma, s amikor az egyik korcsolyázó megkérdezte, milyen, illetve mennyire nehéz az átmenet a juniorévekből a felnőttbe, Ádó azt válaszolta: ha mindent megnyertél fiatalként, akkor is hatalmas szakadékba zuhansz, amikor felnőtt leszel. Onnan kell felküzdened magad, ami egyáltalán nem egyszerű feladat.”

A nőknél e tekintetben már jóval rutinosabb a csapat, Jászapáti Petra és Kónya Zsófia személyében olimpiai bronz-

érmest tudhat a sorai között – Jászapáti öccséhez hasonlóan mindhárom távon indul, míg Kónya 500 és 1000 méteren. Ugyanezt a két távot futja majd Drezdában a szintén tapasztalt Bácskai Sára Luca is, míg a két fiatalabb, Sziliczei-Német Rebeka és Somodi Maja 1500-on kap lehetőséget.

Az Eb pénteken a selejtezővel kezdődik, szombaton a nőknél 1000 méteren és váltóban, a férfiaknál ötszázon és ezerötszázon avatnak bajnokokat, vasárnap ezzel épp ellentétes lesz a program, illetve a harmadik napon osztanak érmeket a vegyes váltók küzdelmeiben is. Bánhidi Ákos lát esélyt az éremszerzésre