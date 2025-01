Négysáncverseny: Daniel Tschofenig nyerte meg az Aranysastrófeát

Stefan Kraftnak biztosan sok álmatlan éjszakát okoz majd a Négysáncverseny kurta-furcsa befejezése Bischofshofenben, hiszen favoritként vágott neki utolsó ugrásának, mégis csupán harmadikként végzett az összetettben. Az osztrák klasszis tíz év után először hódíthatta volna el az Aranysastrófeát, ám hiába végzett az élen az első sorozatban, másodszorra az időjárás közbeszólt.

Már csak Kraft volt hátra, amikor a szél hirtelen felerősödött, így több, mint hat percen át nem engedték ugrani, a kényszerszünet után pedig már nem tudta a legjobbját hozni. Márpedig ezen a tornán olyan szoros volt a küzdelem az élmezőnyben, hogy az ilyen nüanszok döntöttek – méghozzá Daniel Tschofenig javára. A 22 éves tehetség az összetett harmadik helyéről várta a finálét, ám mivel közel tökéletesen sikerült második ugrása, miközben Kraft és Jan Hörl nem teljesített a topon, megnyerte a tornát.

A boldog győztes sportszerűen nyilatkozott diadala után: „Hihetetlen, nem is tudom mit mondjak. Eleinte küszködtem ezen a sáncon, de tudtam mit kell tennem a folytatásban. Sajnálom Stefant, sokat kellett várnia fent, nem tudom, mi lett volna a megfelelő döntés, de ő is megérdemelte volna a végső győzelmet, ő volt az egyik legjobb. Viszont így is nagyon boldog vagyok.”

NÉGYSÁNCVERSENY

4. ÁLLOMÁS, BISCHOFSHOFEN

1. Daniel Tschofenig (osztrák) 308.6 pont (136.0 méter, 140.5)

2. Hörl (osztrák) 306.5 (140.5, 143.0)

3. Kraft (osztrák) 303.2 (136.0, 137.5)

A NÉGYSÁNCVERSENY VÉGEREDMÉNYE

1. Daniel Tschofenig 1194.4

2. Hörl 1193.0

3. Kraft 1190.3