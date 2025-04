Alexander-Arnold és még ki? Több pozícióban is erősíteni terveznek a Real Madridnál

Noha még az edzőkérdésben sem született döntés a spanyol fővárosban – a hétvégi kupadöntőben elszenvedett kudarc nyomán több sajtóorgánum is borítékolja Carlo Ancelotti távozását –, a királyi klub vezérkara már a nyári átigazolásokon dolgozik.

Az átigazolási célpontokról döntő triumvirátus (José Ángel Sánchez általános igazgató, Santiago Solari sportigazgató, illetve Juni Calafat vezető játékosmegfigyelő – a szerk.) tagjai a védelem mindkét szárnyát és a középpályát is szeretnék megerősíteni, továbbá a védelem tengelyét érintő problémák sem kerülték el a figyelmüket – írja a Marca.

Utóbbi esetben a klub tisztában van David Alaba és Éder Militao térdproblémáival, de az Antonio Rüdiger jelenlegi idényét beárnyékoló sérülésekkel is. Az utánpótlás nagy tehetségének tartott Joan Martínezhez is sok reményt fűz a klub, de miután a 17 éves védőnek tavaly augusztusban elszakadt az elülső keresztszalagja (ACL), így egyelőre az idény végi orvosi vizsgálatoktól függ, hogy szerződtet-e egy új belső védőt a Real, főleg azután, hogy a hátsó alakzatot sújtó sérüléshullám nyomán berobbant a felnőtt csapatba Raúl Asencio is.

A Real Madrid első célja ezzel együtt az, hogy nyélbe üsse Trent Alexander-Arnold átigazolását. Az angol jobbhátvéd érkezését már a teljes sportsajtó kész tényként kezeli, a Marca szerint már csak a szerződés aláírása várat magára. Szóba került az a lehetőség is, miszerint Alexander-Arnold már a klubvilágbajnokságon pályára léphessen új csapatában, de ahhoz külön meg kellen egyezni a Liverpoollal, hogy szerződése lejárta előtt elengedje játékosát.

A védelem bal oldalán a már említett forrás az AFC Bournemouth magyar válogatott balbekkjét, Kerkez Milost említi, mint első számú kiszemeltet – más kérdés, hogy a nemzetközi futballsajtóban keringő hírek szerint a 21 éves védő közelebb áll a friss angol bajnok Liverpoolhoz, mint a 15-szörös BL-győzteshez. Ezzel együtt a Real Madridnak szüksége lenne a vérfrissítésre a bal oldalon, mivel Ferland Mendy egyre gyakrabban sérült (a francia bekk mindössze 14 bajnoki meccsen jutott szóhoz a jelenlegi évadban), s noha Fran García a hétvégi kupadöntőben jól szerepelt Lamine Yamallal szemben, szüksége lesz konkurenciára a poszton.

Fontos megjegyezni, hogy noha a Marca nem említi meg, de a Real Madridnak visszavásárlási joga van az előző idényben a Gironában berobbanó, saját nevelésű Miguel Gutiérrezre is, így adott esetben a 23 éves, spanyol válogatott játékos is megoldást jelenthet.

Végül, de nem utolsósorban egy középpályás szerződtetése is napirenden van a spanyol fővárosban. Noha korábban Martín Zubimendi, illetve Florian Wirtz érkezéséről szólt a zuhanyhíradó, a Marca szerint a Liverpool argentin mindenese, Alexis Mac Allister lenne az „álomjelölt” Florentino Pérezék számára. Az említett forrás hozzáteszi, hogy az esetleges középpályás érkezése nagyban függ a nyári játékosmozgástól.

A spanyol lap által felvázoltakat az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is megfejelte azzal, hogy (amellett, hogy szemlézte a Marca információit) saját hírként közölte: a Real Madrid elnöke mindenképp szerződtetni fog egy balhátvédet és egy középpályást a nyáron.