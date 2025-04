Nikitscher kezdő volt, a Valladolid a Getafétől is kikapott, és szinte reménytelen helyzetbe került

VISSZAKERÜLT A VALLADOLID kezdőcsapatába Nikitscher Tamás, aki a legutóbbi, Real Sociedad ellen 2–1-re elveszített mérkőzést a kispadról nézte végig. A vasárnapi találkozót megelőzően legutóbb március közepén, a válogatott szünet előtt kapott lehetőséget a spanyol élvonalban, így mindenképpen örömteli volt, hogy a Getafe ellen ismét bizalmat szavazott neki Álvaro Rubio vezetőedző.

Vasárnap délután a Las Palmas 3–1-re kikapott a Sociedadtól, ami azt jelentette, hogy ha a Valladolid nyer, akkor hét pontra megközelíti a 19. helyezett riválisát. Erre azonban jóformán egy percig sem volt esélye, és rosszabbul nem is kezdődhetett volna az összecsapás a hazaiak szempontjából. Mindössze 58 másodperc telt el a mérkőzésből, amikor egy jobb oldali beadás után Christantus Uche fejjel megcsúsztatta, Mauro Arambarri kapura fejelt labdáját pedig a menteni igyekvő Adam Aznou sodorta a kapuba. Alig negyedóra elteltével már 0–2 volt az állás, ráadásul Christantus Uche pont Nikitscher Tamás mellől adta a gólpasszt. A félidőben pedig már 0–3 volt az állás, és tetézte a bajt, hogy Mario Martin kiállítása miatt emberhátrányba került a Valladolid.

Innentől már csak az volt a kérdés, hogy a hazaiak megússzák-e súlyosabb kiütés nélkül. A vége 0–4 lett, a lila-fehérek sorozatban a negyedik mérkőzésükön kaptak ki, és ezeken összesen két gólt szereztek. Nincs rá sok esély, hogy a következő fordulóban, az Atlético Madrid otthonában szakad meg a rossz sorozat, a bennmaradás pedig innentől óriási bravúr lenne. Ha a hátralévő nyolc fordulóban riválisok egyetlen pontot sem szereznének, a Valladolidnak akkor is 12 pontra, vagyis legalább négy győzelemre lenne szüksége. Amiben bízhatunk, hogy Nikitscher Tamás a hátralévő nyolc mérkőzésen is minél több lehetőséget kap, és a magyar válogatott szempontjából is hasznos tapasztalatot szerezhet a La Ligában.

SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Valladolid–Getafe 0–4 (Arambarri 1., Terrats 19., 38., Duarte 80.)

Sevilla–Atlético Madrid 1–2 (Agoumé 7., ill. J. Álvarez 25. – 11-esből, Barrios 90+3.)

Las Palmas–Real Sociedad 1–3 (McBurnie 61., ill. Oyarzabal 5., S. Gómez 56., Aranburu 68.)

21.00: Villarreal–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Leganés–Osasuna (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Barcelona–Real Betis 1–1 (Gavi 7., ill. Natan 17.)

Girona–Alavés 0–1 (Vicente 61.)

Real Madrid–Valencia 1–2 (Vinícius Júnior 50., ill. Diakhaby 15., Hugo Duro 90+5.)

Mallorca–Celta Vigo 1–2 (Valjent 17., ill. A. González 53., F. López 72.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Rayo Vallecano–Espanyol 0–4 (Cabrera 12., R. Fernández 16., Puedo 72. – 11-esből, P. Milla 90+1.)