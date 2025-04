Csak ikszelt a Barcelona, négy pontra nőtt az előnye a tabella élén

A mérkőzést megelőzően 21 tétmeccs óta veretlen Barcelona szombat este hat pontra növelhette előnyét a második helyen álló Real Madrid előtt, mivel a királyi gárda nagy meglepetésre 2–1-re kikapott hazai pályán a Valenciától délután. Viszont az a Real Betis volt a katalánok ellenfele, amely az előző öt bajnokiját megnyerte, köztük a blancók ellenit is, igaz, a Barca még januárban 5–1-re kiütötte a sevillai csapatot a kupában.

Esélyeshez méltóan is kezdte ezt az összecsapást a Barcelona, Pedri lövését kellett védenie Adriánnak, egy perc múlva pedig már megvolt a vezetés a hazaiaknak – Ferran Torres indításával lépett ki Gavi a leshatáron, és hat méterről a jobb alsóba lőtt. Tíz perccel később azonban egyenlítettek a zöld-fehérek, Giovani Lo Celso jobb oldali szögletéből a Ronald Araújo mellett felugró Natan öt méterről a léc alá fejelt. Több lehetőségük is volt a gránátvörös-kékeknek arra, hogy ismét előnybe kerüljenek, ám Ferran Torres közelről nem találta el a kaput, illetve Lamine Yamal szerezhetett volna gólt, de az első lövését védte Adrián, majd az ismétlést kifejelte Marc Bartra.

A második félidőben még nagyobb nyomást helyezett ellenfelére a Barca, tíz perccel a szünet után megvolt a ziccere is, de Jules Koundé próbálkozásánál Adrián bravúrral hárított. A folytatásban is akadtak lehetőségei a vendéglátónak, azonban ezek nem ziccerek voltak, jól állta a sarat hátul a vendégcsapat, de a védekezés felemésztette erejét, kontrákkal nem tudott próbálkozni, csak Natan távoli lövését kellett védenie Wojciech Szczesnynek. Kihúzta a végjátékot is a Betis, a Barcelona csak egy ponttal növelte előnyét a tabella élén. 1–1



SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ

Barcelona–Real Betis 1–1 (Gavi 7., ill. Natan 17.)

Girona–Alavés 0–1 (Vicente 61.)

Real Madrid–Valencia 1–2 (Vinícius Júnior 50., ill. Diakhaby 15., Hugo Duro 90+5.)

Mallorca–Celta Vigo 1–2 (Valjent 17., ill. A. González 53., F. López 72.)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

14.00: Las Palmas–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

16.15: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Valladolid–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Leganés–Osasuna (Tv: Spíler2)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Rayo Vallecano–Espanyol 0–4 (Cabrera 12., R. Fernández 16., Puedo 72. – 11-esből, P. Milla 90+1.)