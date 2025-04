Kétgólos hátrányból állt fel a Real Madrid, hosszabbítás után jutott be a Király-kupa döntőjébe!

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

REAL MADRID–REAL SOCIEDAD 4–4 (1–1, 3–4, 3–4) – hosszabbítás után

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: Javier Alberola

REAL MADRID: Lunyin – Lucas Vázquez (Modric, 79.), Raúl Asencio (Brahim Díaz, 106.), Alaba (Rüdiger, 91.), Camavinga (Fran García, 91.) – Valverde, Tchouaméni – Rodrygo (Güler, 106.), Bellingham, Vinícius Júnior – Endrick (K. Mbappé, 66.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

REAL SOCIEDAD: Álex Remiro – Aramburu (H. Traoré, 79.), Zubeldia, Aguerd (Elustondo, 27.), Aihen Munoz – Zubimendi – Kubo (Mariezkurrena, 106.), Sucic, Pablo Marín (Olasagasti, 91.), Barrenetxea (Sergio Gómez, 68.) – Oyarzabal (Óskarsson, 106.). Vezetőedző: Imanol Alguacil

Gólszerző: Endrick (30.), Bellingham (82.), Tchouaméni (86.), Rüdiger (115.), ill. Barrenetxea (16.), Alaba (72. – öngól), Oyarzabal (80., 90+3.)

Továbbjutott: a Real Madrid, 5–4-es összesítéssel

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első mérkőzésen a Real Madrid egygólos előnyt szerzett február végén, így hazai pályán mindenképp esélyesnek számított a továbbjutás szempontjából. Jól is kezdett a királyi gárda, az első negyedórában Endrick kétszer is a bal kapufa mellé lőtt, ráadásul egyszer ollózva, Vinícius Júnior próbálkozásánál pedig már védenie is kellett Álex Remirónak. Mégis a Real Sociedad szerzett vezetést, Ander Barrenetxeára nem figyeltek a védők – főleg Lucas Vázquez –, aki kilépett, majd Andrij Lunyin lábai között a hazai kapuba lőtt.

Negyedóra múlva egyenlítettek a blancók – közben csak egy eltört Jude Bellingham-lövést jegyezhettünk fel –, Vinícius jobb külsős indításával ugrott ki Endrick, majd ziccerben átemelte Remirót, s így az ötödik mérkőzésén az ötödik gólját szerezte a Király-kupa jelenlegi kiírásában. Az első félidő utolsó 15 perce helyzetek nélkül telt el, de veszélyesebb a vendéglátó volt, vezetett egy-két ígéretes támadást ebben az időszakban is.

Endrick (fehérben), akárcsak az első mérkőzésen, a visszavágón is betalált (Fotó: Getty Images)

Azzal kezdődött a második félidő, hogy Rodrygo szögletből kapura tekert, amivel majdnem meglepte Remirót, majd sokáig unalmasan csordogált a mérkőzés. A rendes játékidő utolsó bő 20 perce viszont elképesztő izgalmakat és fordulatokat hozott. A 72. percben David Alaba sarkáról a saját kapujába pattant a labda, majd nemsokra rá ismét peche volt az osztrák védőnek, ugyanis Mikel Oyarzabal lövése rajta változtatott irányt, s a labda a jobb kapufáról befelé pattant, ezzel a góllal pedig már a Sociedad állt továbbjutásra.

Megrázta magát a Real Madrid, s két perc múlva szépített, Vinícius beadásából Bellingham talált majd, újabb négy perccel később – ami előtt Vinícius elpuskázott egy ziccert – pedig Rodrygo szöglete után Aurélien Tchouaméni fejelt gólt. Fordult tehát a kocka, ismét a „habfehérek” voltak nyeregben, azonban a baszkok nem adták fel, s a ráadás harmadik percében Lunyin vétette el Sergio Gómez beadását, így Oyarzabal az üres kapuba fejelhetett.

Mikel Oyarzabal (középen, aranysárga felsőben) hosszabbításra mentette a mérkőzést a Real Sociedad számára (Fotó: Getty Images)

Jöhetett a hosszabbítás, mivel a rendes játékidő vége előtt Remiro még bravúrral védte Bellingham fejesét. A kétszer 15 perc során a vendégek már csak a védekezésre koncentráltak, igyekeztek eljutni a tizenegyesekig, míg a hazaiaknál Vinícius és Mbappé elpuskázta a helyzeteit. A 115. percben viszont eldőlt a továbbjutás, Arda Güler szöglete után Antonio Rüdiger fejelt a jobb alsóba, amire a Real Sociedadnak már nem volt válasza.

Bejutott az április 26-i sevillai döntőbe a Real Madrid – a Király-kupában ez lesz a 41. fináléja, eddig 20 alkalommal nyerte meg a sorozatot –, ellenfelet szerdán kap, a Barcelonával vagy az Atlético Madriddal mérkőzik majd meg, amely két csapat az első meccsen játszott 4–4-et, akárcsak a két fél kedd este a Santiago Bernabéuban.