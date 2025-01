Vinícius Júnior nem úszta meg eltiltás nélkül a valenciai piros lapját

Vinícius Júnior akár négymeccses eltiltást is kaphatott volna, de végül két mérkőzést kell kihagynia – számolt be róla kedd este a spanyol Marca, amely hozzáteszi, a klub még fellebbezhet a döntés ellen, s valószínűleg ez is fog történni. A brazil futballista eltiltása a bajnokságra vonatkozik – január 19-én a Las Palmas, hat napra rá a Valladolid ellen nem játszhat –, vagyis a spanyol Szuperkupában pályára léphet a csütörtöki, Mallorca elleni elődöntőben, s majd a fináléban is, ha a királyi gárda bejut oda.