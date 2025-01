Lewandowski a Barcelonán kívül más csapatban nem tudja elképzelni magát

Lewandowski 12. alkalommal kapta meg az elismerést, amit ezúttal édesanyja vett át, a csatár pedig videón keresztül üzent.

„Emlékszem, amikor először kaptam meg ezt a díjat. Minden díj büszkévé tesz. Örülök, hogy újra a kezemben tarthatom. Szeretnék köszönetet mondani minden edzőnek és csapattársnak, akik segítettek a gólszerzésben. Ezúton is szeretném megköszönni a feleségemnek, hogy támogatott. Ahogy öregszem, egyre szentimentálisabb leszek és szeretném megköszönni a lengyel szurkolóknak, hogy támogatnak minket és láthatom őket a Barcelona meccsein is, a Nemzeti Stadionról nem is beszélve, mert az teljesen más szint” – fogalmazott a lengyel válogatott csapatkapitánya, aki a jövőjéről is beszélt.

„Megmondom őszintén, az álmaim egy részét még szeretném megvalósítani. Büszke vagyok arra, hogy ennyi idősen hol tartok. Fizikai szempontból nem félek és még mindig megvan bennem a játék iránti vágy. Minden meccset élvezek és mosoly van az arcomon” – mondta a 36 éves Lewandowski, akivel kapcsolatban felmerült, hogy távozhat Barcelonából, de neki határozott a véleménye erről.

„Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy másik klub játékosaként jelenjek meg ezen a gálán. Nagyon jól érzem magam Barcelonában, nemcsak a pályán, hanem a városban, a szurkolók között is” – hangsúlyozta a csatár, akinek 2026. június 30-ig szól jelenlegi szerződése a gránátvörös-kékekkel.