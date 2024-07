La Liga: úgy tűnik, Mbappé megússza a műtétet

A keddi bemutatás előtt került sor a kötelező orvosi vizsgálatra is, ahol a Real Madrid orvosai kiemelten foglalkoztak Kylian Mbappé orrtörésével. Mint ismert, a francia támadó a labdarúgó Európa-bajnokságon, az osztrákok elleni találkozón orrtörést szenvedett, emiatt a következő találkozókon csak speciális arcmaszkban tudott pályára lépni, és kérdéses volt, hogy a torna után szükség lesz-e műtéti beavatkozásra.

Nos, a válaszhoz szerdára közelebb kerültek a Real Madrid-szurkolók: az orvosi vizsgálaton ugyanis megállapították, hogy hacsak az időközi orvosi tesztek nem mondanak mást, nem szükséges az operáció, így Mbappé amikor visszatér a nyaralásáról, műtét és arcmaszk nélkül állhat új csapatának a rendelkezésre – írta meg a Marca. A sportlap szerint ugyanakkor ez csak a legvalószínűbb forgatókönyv, százszázalékos biztonsággal majd csak akkor lehet kijelenteni, ha Mbappé visszatér a vakációjáról.

A Real Madrid július 28-án utazik az Egyesült Államokba, ahol majd három felkészülési mérkőzés vár Carlo Ancelotti csapatára: július 31-én a Milan, augusztus 3-án az FC Barcelona, 6-án pedig a Chelsea lesz a madridiak ellenfele. A Marca úgy tudja, ezeken a találkozókon Mbappé még nem vesz részt, jóllehet a francia támadó az első madridi sajtótájékoztatóján is elmondta, hogy klubja kezébe adja a döntést, ami a rendelkezésre állását illeti. Az viszont biztos – és ezt maga Mbappé is megerősítette –, hogy az augusztus 14-i, Atalanta elleni Európai Szuperkupa-mérkőzésen Ancelotti már számolhat Mbappé játékával.

Kelendőek a Mbappé-mezek

A vártnál is jobban fogynak a Mbappé 9-es számával ellátott mezek a Real Madrid boltjaiban. A Marca szerint az eladási mutatók még a klub legoptimistább várakozásait is felülmúlják. Ehhez hozzátesz egy kicsit az is, hogy a francia klasszis édesapja, Wilfried Mbappé több mint száz mezt vásárolt fia nevével és mezszámával a Real Madrid egyik üzletében. Erről egy videó is felkerült a TikTokra.