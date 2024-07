Davies egy év múlva csatlakozik a Real Madridhoz – sajtóhír

A spanyol AS cikke szerint a Real Madrid és Alphonso Davies megállapodott abban, hogy a játékos kitölti a szerződését a Bayern Münchennél, egy év múlva ingyen távozik a bajoroktól, és csatlakozik a királyi gárda keretéhez. Az ok meglehetősen egyszerű: a német klub minimum 50 millió eurót kér a ballábas védőért annak ellenére, hogy már csak egy év van hátra a szerződéséből, miközben a „habfehérek” 35 milliónál többet nem hajlandóak fizetni.

Természetesen a német rekordbajnok szeretné (szerette volna?), ha a kanadai futballista hosszabbítana, ezért évi 14 millió eurós bért kínált a játékosnak, aki azonban hajthatatlannak tűnik, mindenképp a Real Madridban akar játszani. A két fél el is hidegült egy kicsit egymástól, így később aztán a Bayern visszavonta ajánlatát.

Az AS Uli Hoeness szavait is idézi az ügyben: „Nyíltan megmondtuk neki, ha nem hosszabbít, hagyni fogjuk, hogy a szerződése lejárjon. Nem kap több pénzt – majd a klub tiszteletbeli elnöke még oda is szúrt a játékosnak, akinek az előző idény nem élete szezonja volt. – Ahogy Lamine Yamal tette-vette a dolgokat ballal és jobbal is... Ezt szerettem volna látni Alphonso Daviestől is.”

A rendre jól értesült Fabrizio Romano szerint a még egyéves szerződéssel rendelkező balhátvéd, Ferland Mendy hamarosan 2027-ig hosszabbít a Reallal, így a klub nyugodtan ki tudja várni, hogy a 23 éves kanadai futballista csak 2025-ben tegye át székhelyét a spanyol fővárosba.