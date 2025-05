„Még nagyon alakulóban van a csapat” – Németh Anett a röplabda-válogatott El-veresége után

„Úgy gondolom, hogy alapvetően több szempontból is előttünk jár a szlovén válogatott, de ez nem jelenti azt, hogy ez volt a reális eredmény – kezdte a műsorban a magyar válogatott játékosa. – Ennél sokkal többet tudunk, de most nem sikerült kihozni magunkból. Lehetne keresni az okokat, a fáradtság, az utazás, de igazából felesleges. Sokkal több hibával játszottunk, mint kellett volna. Ez most így sikerült, a következő meccseken igyekszünk majd jobban teljesíteni, mert újabb nehéz ellenfelek várnak ránk.”

Az Azerbajdzsán elleni első fordulós győzelemről is beszélt a műsorban Németh Anett: „Ezen a meccsen egy másik képét mutatta a csapat, persze ebben benne volt az is, hogy az azeri válogatott nem ugyanazt a szintet képviselte, mint Szlovénia és volt hiányzójuk is. Ebből a szempontból valamivel könnyebb dolgunk volt, de nagyon örülök neki, hogy nem engedtük ki a kezünkből a meccset és három nullára nyertünk.”

„Még nagyon alakulóban van a csapat, az elején járunk. Sokszor még keressük egymást, nem az igazi az összhang, de küzdünk és nagyon szeretünk együtt játszani” – tette hozzá Németh Anett.