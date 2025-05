Lesimázta az azerieket női válogatottunk az Európa-liga nyitányán

Kicsit féltettük a mieinket a nyitó mérkőzéstől: az azeriek ellen, pláne Bakiban nem a legjobb ómen kezdeni. De hol van már a 2017-es Eb, amikor a nyitómeccsen ugyanitt simán 3:0-ra nyertek a házigazdák? A mostani egy alaposan megfiatalított gárda, amelyben vannak ismerősök is, hiszen Nyikalina Basnyakova és Anasztaszija Bajdjuk is megfordult már Magyarországon: előbbi Kaposváron és Balatonfüreden, utóbbi Miskolcon játszott az Extraligában néhány éve.

A mieink kezdőjében a Vasas centere, Fekete Fanni debütált, a meccs pedig hét magyar ponttal kezdődött: a liberóként csapatkapitány Tóth Fruzsinával az élen úgy mezőnyöztek a lányok, hogy még az azeriek álla is leesett, ütőink pedig felváltva szerezték a szebbnél szebb pontokat. Már 14-nél tíz pontos volt a különbség a két csapat között, s nagyjából ennyi maradt a játszma végéig, amelyet egy Challenge-nek köszönhetően Ambrosio Melani zárt le.

A második felvonás két rontott nyitással kezdődött, és sokkal szorosabban alakult, mint az első. Ugyan ekkor is sikerül meglépni néggyel, de amikor a hazaiak visszazárkóztak egyre, akkor Alessandro Chiappini kikérte első idejét a meccsen. Ennek ellenére sikerült egyenlíteniük, de a vezetést már nem tudták átvenni az azeriek. Nagyjából ez volt a forgatókönyv a továbbiakban is: picit megléptünk, aztán visszazárkóztak a hazaiak. Egy másik újonc, Ratkai Panna is pályára lépett, de a végjáték kezdetén így is egyenlő volt az állás. A vezetés azonban ezután is nálunk maradt és két szettlabdához jutottunk, a csereként beálló Glemboczki Zóra pedig ásszal zárta a felvonást.

A harmadikat pedig úgy kezdték a mieink, ahogyan az elsőt: 7:0-val. Bár ezúttal nem sikerült tízpontos különbséget kiharcolni, de a magabiztos előnnyel jól gazdálkodva, Kiss Nóra révén újabb újoncot avatva végig a kezükben tartotta a magyar csapat a szettet és végül magabiztos és biztató 3:0-s győzelemmel kezdték a sorozatot. Szombaton Szlovénia ellen várjuk a folytatást.

RÖPLABDA

EURÓPA-LIGA

NŐK, ARANY DIVÍZIÓ, 1. FORDULÓ

AZERBAJDZSÁN–MAGYARORSZÁG 0:3 (–13, –22, –20)

Baki, 850 néző. V: Cildir (török), Rogics (szerb)

AZERBAJDZSÁN: Dorosenko 1, BASNYAKOVA 7, A. Imanova 6, Mercalova 2, Bajdjuk 6, Kiriljuk 8. Csere: J. Karimova, Gulujeva (liberók), U. Karimova, Pavlenko 3, Alijeva, I. Imanova. Szövetségi kapitány: Faig Garajev

MAGYARORSZÁG: NÉMETH A. 18, KISS G. 15, Fekete F. 5, Petrenkó 5, Szedmák 12, Ambrosio 8. Csere: TÓTH F. (liberó), Ratkai, Glemboczki 2, Kump, Kiss N. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:7, 3:8, 4:15, 9:19, 13:21. 2. játszma: 2:1, 4:8, 9:9, 10:13, 12:15, 15:16, 16:20, 21:21, 22:24. 3. játszma: 0:7, 3:8, 4:10, 8:11, 10:15, 13:20, 17:20, 20:24

MESTERMÉRLEG

Alessandro Chiappini: – Elégedett vagyok, úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy azt megbeszéltük, nyugodt, koncentrált játékkal, ennek köszönhetően az első játszmát végig kontrollálni tudtuk. A második szettet magunknak tettük nehézzé, sok ki nem kényszerített hibával, különösen a nyitásaink nem működtek ebben a periódusban, de a kulcspillanatokban jól tudtunk reagálni. A harmadik szett kisebb hullámvasút volt, de én úgy érzem végig a mi kezünkben volt az irányítás. Különösen boldog vagyok, hogy újabb három játékos debütált ma a válogatottban, együtt dolgozunk tovább az újabb sikerekért.