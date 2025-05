Kisvárda: Révész Attila elmondta, kik voltak a kiszemeltjei a vezetőedzői posztra

Mindig érdemes elolvasni, meghallgatni Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója nyilatkozatait, a szakember ugyanis ritkán rejti véka alá a véleményét, és most is őszintén elmondta, hogyan és miért lett Gerliczki Máté a csapat új vezetőedzője.

„A csütörtöki nap, délután, Bernd Storckkal lezártuk az addigi egyeztetéseinket, és kellemes szájízzel váltunk el egymástól, viszont ő megerősítette, hogy életbe lépett a szerződése a következő egy évre. Egy olyan személyt szerettem volna, aki azt a filozófiát és azt a játékrendet, amit az elmúlt időszakban alkalmaztunk, tovább tudja vinni, hogy kicsi legyen a kockázat az átmenet tekintetében… Természetesen kézenfekvő lett volna, hogy ha adott esetben az Erős Gabit visszahozom, vagy az elmúlt időszakban az NB I-ben tevékenykedő fiatal tehetségek közül választok valakit, például a Pető Tomit, akiről egyébként érdeklődtem is. Gabit nagyon sokan lehetőségként, opcióként felvetették, beszélgettünk is erről természetesen… Tényleg nagyon jóban vagyok vele, nagyon örülök, hogy sikerült a kezeim alól ilyen magasságba felnőnie, de úgy érzem, neki még mindig kell egy kis önállóság. Habár, hogy ha a teljes stábját tudta volna hozni, akkor azt mondom, hogy jöhetett volna, mert ő azt szerette volna. Viszont a stábjában nem volt mindenki egyértelműen elkötelezett, nem vallotta azokat az elveket, amelyeket én szeretek a munkamorál tekintetében, ezért nem is folytattuk ezt az egyeztetést tovább. Én tudom, hogy hová fog menni a Gabi, tudtam már a múlt héten is, rövidesen ez ki fog derülni” – nyilatkozta a szakmai vezető a Nemzeti Sportrádióban Szabó Bencének.

Révész Attila beszélt arról is, miért nem engedte el Gerliczki Mátét annak idején az U17-es válogatott élére, kik segítik majd a fiatal edző munkáját, és hogyan segítik a fiatal játékosokat az NB I-es áttöréshez.

