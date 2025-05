Chiappini szerint fizikailag és játékban is készen áll az Európa-ligára a magyar válogatott

A nemzeti csapat keddi sajtónyilvános edzésén az olasz szakember arról beszélt az MTI-nek, hogy a játékosok nagyon jól dolgoztak, elégedett azzal a munkával, amit az elmúlt három hétben elvégeztek.

„Kiemelten foglalkoztunk a lányok erőnlétével, mert most egymás után következnek majd a meccsek és az utazások, így erre már nem lesz sok időnk, meg kellett alapoznunk, hogy bírjuk a terhelést” – fogalmazott a tréner.

A horvátok és a szlovákok elleni idegenbeli, illetve hazai edzőmérkőzésekkel kapcsolatban – mindkét rivális ellen egy-egy győzelem és vereség volt a mérleg – azt mondta, annak nagyon örült, hogy a rosszul sikerült első találkozókra jól reagáltak a tanítványai, s a második meccseken sokkal jobban teljesítettek.

„Ez mindenképpen jó jel, a hozzáállással is elégedett voltam, de szeretném, ha ennél is stabilabban röplabdáznánk. Ennek érdekében sokat dolgoztunk a nyitásfogadásunkon és a feladó-center kapcsolatokon, szeretnénk a játékunkat minél jobban leegyszerűsíteni úgy, hogy okos röplabdával legyenek extra megoldások is a kezünkben” – mondta a magyaroktól várható játékra vonatkozó kérdésre a szakember.

Az 55 éves olasz edző a keretkijelöléssel kapcsolatban azt mondta, nehéz dolga volt a 14 játékos kiválasztásával, mert a tanítványai között nincsenek nagy különbségek, így a stábjával közösen azt kellett mérlegelniük, hogy bizonyos játékhelyzetekben ki az, aki többet tud segíteni a csapaton.

A játékosoktól Tóth Fruzsina csapatkapitány arról beszélt, a felkészülés alatt hétről hétre egyre jobb volt az összhang közöttük, amihez nagy mértékben hozzájárult, hogy az együttes magja az elmúlt két évben nem sokat változott.

„Persze mint mindig, most is van még mit fejlődni, van min csiszolni, de remélem, ezen az úton megyünk tovább” – jelentette ki a Nyíregyháza 25 éves liberója.

A 44-szeres válogatott Tóth az elmúlt három hétben elvégzett munkával kapcsolatban kiemelte, a fő hangsúly azon volt, hogy az a 14-15 játékos, aki az El-keretet alkotja majd, minél jobban összeszokjon egymással, hogy ha esetlegesen egy taktikai cserét kell végrehajtani, akkor is mindenki jól ismerje a másikat.

„Emellett a fizikális felkészítésre is nagy hangsúlyt fektetett a stáb, mert fontos lesz, hogy csúcsformában legyünk a következő időszakban. Nem mondom, hogy könnyű volt visszaállni a munkába a hosszú bajnoki szezon után, de érezzük, hogy meglesz ennek is a gyümölcse” – jelentette ki a csapatkapitány.

Tóth Fruzsina hozzátette, a csapatszellem az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is nagyszerű, az újoncok gyorsan beépültek, s egyik céljuk, hogy ez a jó hangulat a továbbiakban is megmaradjon.

A magyarok az Európa-liga arany divíziójának első fordulójában, Bakuban pénteken előbb a házigazda azeriekkel, majd másnap a szlovénokkal találkoznak. Jövő héten Balázsfalván a románok és a görögök következnek, majd június 13-án és 15-én, Kaposváron a montenegróiak és a portugálok ellen zárul a sorozat.

A nemzeti csapat nyári programja ezzel azonban nem ér véget, augusztusban ugyanis Európa-bajnoki selejtezők várnak Tóthékra, akik 2/0-s győzelmi mutatóval, a csoport első helyén állva előbb Maaseikben a belgákkal találkoznak, majd Nyíregyházán a dánokat fogadják. A hét csoportból az elsők mellett az öt legjobb második jut ki a jövő nyári, azeri, cseh, svéd és török közös rendezésű viadalra.