Még a piros lap is villant a nyíregyházi röpimeccsen

A bronzcsatában a Kaposvár elvette a Fatum Nyíregyháza pályaelőnyét, miután a somogyi lányok 3:1-re győztek a Continental Arénában. Pedig igencsak kiegyensúlyozott volt a mérkőzés, de az első két szett végjátékában a vendégeknek volt hidegebb a feje, s mindkét játszma a nyíregyházi nevelésű, de most a KNRC-ben vitézkedő Szerényi Gréta blokkjával zárult. A harmadikban meccslabdája is volt a Kaposvárnak, de ezt meg Pintér Andrea remeklésével fordította a maga javára a házigazda. A negyedik felvonás elején öt ponttal is elhúztak a nyírségiek, 16:16-nál azonban egyenlő lett az állás és ekkor jött a fordulópont: Jámbor Tamás játékvezető szabálytalannak ítélte meg a Fatum lengyel feladójának labdaérintését, majd miután Weronika Zaborowska és Adrian Chylinski vezetőedző vehemensen reklamált, még egy piros lapot is felmutatott a csapatnak, ami ráadásul egy plusz pont az ellenfélnek. Az ítéletet a lengyel szakember látványosan megtapsolta, ezért egyben sárga/piros lapot is kapott, azaz el kellett hagynia a kispadot. Ezt követően pedig gyakorlatilag már csak egy csapat volt a pályán, így a Kaposvár lezárta a találkozót.

A 7. helyért lejátszott találkozón kisebb meglepetésre a Szent Benedek RA megszerezte első győzelmét, mégpedig a Vasas SC otthonában. Tegyük hozzá, hogy a balatonfürediek jó teljesítményének azért az UTE elleni párharcban már látszottak az előjelei, most pedig légiósaik kifejezetten jó teljesítményt nyújtottak, az ezúttal tudása alatt játszó fiatal Vasas-játékosok ellen.

Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcok második mérkőzését vasárnap játsszák majd le Kaposváron, illetve Balatonfüreden.

RÖPLABDA EXTRALIGA, NŐK

A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

FATUM NYÍREGYHÁZA–KAPOSVÁRI NRC 1:3 (–23, –22, 24, –20)

Nyíregyháza, 695 néző. V: Jámbor, Bátkai-Katona

FATUM: Kump 9, Zaborowska 2, Ivanova 15, Lászlop 5, Calkins 4, Antivero 15. Csere: Tóth F. (liberó), SKORIC 12, PINTÉR 10, Pampuch, Szabó L. Edző: Adrian Chylinski

KNRC: PETELJ 21, Jovanovics 4, Tosics 4, FAYAD 17, SZERÉNYI 13, Kotormán 3. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Cvetanova, Godó 9, Borhi, Horváth L. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:2, 6:8, 10:9, 11:12, 12:15, 15:15, 16:20, 19:21, 23:23. 2. játszma: 2:0, 2:3, 7:5, 11:11, 13:14, 17:15, 18:19, 19:23, 21:24. 3. játszma: 0:2, 4:3, 7:8, 11:9, 13:13, 15:13, 16:19, 20:21, 23:22, 23:24. 4. játszma: 7:2, 11:8, 14:9, 16:19, 17:23, 20:24

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Kaposvár javára

MESTERMÉRLEG

Adrian Chylinski: – Nem kezdtünk jól, az első két játszmában talán még érződött a Békéscsaba ellen elveszített öt meccses párharc. Könnyű labdákat nem ütöttünk be, és a végjátékban sokat hibáztunk. A harmadik szettben már jobban játszottunk, sikerült szépíteni, majd a negyedikben egy vitatott szituáció után eldőlt a meccs. Nem szabad feladnunk, mert a rájátszás ilyen, javítanunk kell Kaposváron.

Vincent Lacombe: – Nagyon jók voltunk a kulcspillanatokban, ez vezetett a győzelemhez. Örülök, hogy két játékosom is visszatért a pályára, lassan visszanyerik a formájukat is, hogy még jobban segíthessék a csapatot, amire nagy szükség van ebben a párharcban. Vasárnap egy új meccs következik, most láthattuk mi a kulcs a győzelemhez, hétvégén ezt csak meg kell valósítanunk a pályán, és remélem minél több szurkolónk fog majd a helyszínen segíteni minket!

A 7. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

VASAS SC–SZENT BENEDEK RA 0:3 (–9, –23, –18)

Folyondár utca, 124 néző. V: Szarka, Takács Á.

VASAS SC: Kiss N., Botyánszki 9, Zsombók A. 3, Zsombók E. 8, Sinka 2, Rieder 3. Csere: Balogh E., Stankovics (liberók), Engin, Altorjay 3, Szemler 1, KISS L. 9. Edző: Kőnig Gábor

SZBRA: KOBAIDZE 14, Hőbe 3, FRANCO 23, GLIBIC 9, Szabó K. 6, Susic 4. Csere: Nagy E. (liberó). Edző: Tomás Varga

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:4, 4:5, 6:12, 9:21. 2. játszma: 1:6, 6:7, 8:8, 11:15, 17:19, 18:22, 22:23. 3. játszma: 1:0, 1:3, 6:4, 7:14, 12:16, 13:20, 17:22, 18:23

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az SZBRA javára

MESTERMÉRLEG

Kőnig Gábor: – Először is óriási gratuláció jár az ellenfélnek, mert agresszívan és jól játszott. Amilyen volt az ellenoldal, annak az ellentéte a miénk, nem játszottunk túl fényesen. Ha ez a helyzet áll fent, akkor ekkora különbség is kialakulhat. Nincs világvége, tudjuk, hogy a játékunk mellett a hozzáállásunkon is óriásit kell javítani, vasárnap sokkal jobb meccsre számítok magunktól.

Tomás Varga: – Nagyon örülünk a győzelemnek, főleg mert sokat dolgoztunk érte! Taktikailag jól játszottunk, fontos volt, hogy tudtuk tartani a koncentrációt, így nem adtunk esélyt ellenfelünknek arra, hogy helyrerázza magát. A széria csak most kezdődik, a vasárnapi hazai mérkőzésen is szeretnénk ugyanilyen koncentráltan játszani!