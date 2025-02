A továbbjutás kapujában a Békéscsaba és a Kaposvár a női röplabda Extraligában

A Szent Benedek hazai pályán nem tudta megismételni a párharc első találkozóján, Békéscsabán nyújtott játékát, Balatonfüreden így megszorítani sem volt képes riválisát. A BRSE mindössze 45 pontot engedélyezett ellenfelének, s szombaton, hazai pályán le is zárhatja a párharcot.

A kaposváriak Újpesten nyerték meg az első meccset, de annak a győzelemnek akkor lehetett igazán értéke, ha utána hazai pályán is felül tudják múlni riválisukat. Ezúttal is szoros játszmákat játszottak a csapatok, a liláknak azonban ezúttal szettgyőzelemre sem futotta, így vasárnap a fővárosban akár ennek a párharcnak a végére is pont kerülhet, ám azért erre senki ne vegyen mérget.

A legszorosabb mérkőzést ismét a MÁV Előre Foxconn és a Fatum Nyíregyháza vívta: az első meccset a szabolcsiak csak a döntő szettben nyerték meg, most pedig a székesfehérváriak vezettek 2:0-ra, mielőtt a vendégek szépítettek. Azonban a MÁV Előre nem engedte kiénekelni a sajtot a szájából, és a negyedik felvonásban lezárta a találkozót. Mivel 1–1 az állás, biztos, hogy ebben a párharcban lesz negyedik találkozó is.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

SZENT BENEDEK RA–MBH-BÉKÉSCSABA 0:3 (–18, –13, –14)

Balatonfüred, 135 néző. V: Barabás, Takács Á.

SZBRA: KOBAIDZE 11, Szabó K. 4, Franco 6, Glibic 5, Szakály, Susic 5. Csere: Nagy E. (liberó), Vajai, Hőbe 1, Kacitadze 1. Edző: Tomás Varga

BÉKÉSCSABA: CARABALLO 15, Kiss E. 7, NÉMETH L. 13, Dékány 9, MAYER 11, Koseková 4. Csere: Kertész (liberó), Hermeczi, Budai 1. Edző: Tóth Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 3:5, 5:9, 9:10, 9:14, 12:14, 13:17, 16:17, 16:22, 18:23. 2. játszma: 2:0, 3:10, 7:12, 8:18, 12:20, 13:21. 3. játszma: 2:3, 5:12, 10:16, 13:17, 14:20

MESTERMÉRLEG

Tomás Varga: – Nem sikerült szorossá tenni a mérkőzést, főleg fejben nem voltunk ott. Az első szettben volt két olyan labdamenet, amilyeneket Békéscsabán megnyertünk, és akkor elkezdtünk hinni magunkban, most ezeket elvesztettük, és elkezdtük a földet nézni… Sok taktikai hibánk volt, nem tudtunk játékba lendülni, pontatlanok voltak az első érintések és a szerváink sem ültek, pedig itthon vagyunk és a reggeli edzésen is működtek.

Tóth Gábor: – Boldogok vagyunk az eredménnyel és a mutatott játékkal kapcsolatban is. Az eddigi, Füred elleni meccsek közül talán ez volt a legjobb, le tudtuk csökkenteni a hibákat az előző mérkőzéshez képest, volt sok jó egyéni teljesítmény is, valamint külön öröm, hogy be tudott mutatkozni Hermeczi Bernadett a felnőttcsapatban.

Az egyik fél három győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Békéscsaba javára

MÁV ELŐRE FOXCONN–FATUM NYÍREGYHÁZA 3:1 (23, 22, –24, 22)

Székesfehérvár, 103 néző. V: Tillmann, Horváth M.

MÁV ELŐRE: Orosz 5, Michalewicz 8, MARKOVIC 26, Andersson 10, MAIORANO 15, PALLAG 16. Csere: Kovács E. (liberó), Szabó L. 4, Sziládi. Edző: Kaszap Tamás

FATUM: Nyikolajeva 4, LÁSZLOP 14, CALKINS 24, Skoric, Pintér 4, Zaborowska 3. Csere: Tóth F. (liberó), Kump 9, Farkas G., Antivero 9, Pampuch 3, Földi. Edző: Adrian Chylinski

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 6:5, 8:8, 11:8, 12:14, 13:16, 21:18, 21:21, 24:21. 2. játszma: 3:0, 6:4, 9:5, 11:9, 12:11, 17:12, 19:16, 22:17, 24:19. 3. játszma: 3:1, 4:5, 8:8, 9:10, 12:11, 12:17, 15:18, 16:21, 22:22, 24:23. 4. játszma: 0:1, 3:2, 4:5, 8:6, 9:8, 12:9, 13:12, 17:13, 20:15, 22:21, 23:22

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: – Összeszedetten, koncentráltan és jól játszottunk. Nem zuhantunk össze az első meccs elvesztése után, hanem már az azt követő edzéseken is motiváltak voltunk, úgyhogy jól sikerült a felkészülés. A harmadik szettben volt egy hullámvölgyünk, és bár volt meccslabdánk is, végül akkor nem sikerült lezárni a találkozót. Azonban ettől sem omlottunk össze, és ezt követően rá tudtuk erőltetni az akaratunkat ellenfelünkre. Mindenképpen ki kell emelnem az akaraterőt és az önfeláldozást, de persze van még mit tenni, messze még az út vége.

Adrian Chylinski: – Nagyon fontos momentum volt az első, a második és a negyedik játszmában is, hogy nem voltunk elég bátrak fontos pillanatokban, és nem szereztünk pontot néhány támadás után, így hátrányba kerültünk. Ez döntött, sokkal határozottabbnak kell lennünk a következő mérkőzéseken!

Az egyik fél három győzelméig tartó párharc állása: 1–1

KAPOSVÁRI NRC–ÚJPESTI TE 3:0 (22, 23, 22)

Kaposvár, 410 néző. V: Adler, Mezőffy Zs.

KNRC: FAYAD 18, Szerényi 6, TOSICS 9, PEZELJ 15, Silva de Mello 7, Kotormán 1. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Cvetanova, Godó 2. Edző: Vincent Lacombe

UTE: Bagyinka 5, Whitney 7, AMBROSIO 11, Finé Martínez 12, Tarin 1, Canak 5. Csere: Dömsödi, Baksa (liberók), Grafort 1, Märcz, Jelinkova 7, Jámbor. Edző: Alper Erdogus

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 3:5, 7:7, 11:10, 13:11, 14:15, 16:18, 21:19, 21:21, 23:22. 2. játszma: 3:1, 6:5, 7:8, 14:9, 15:14, 21:15, 22:21, 24:22. 3. játszma: 4:2, 4:5, 9:7, 14:10, 15:13, 20:15, 24:21

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Győztünk, nem szabad a pontos végeredménnyel törődni, az számít, hogy újabb lépéssel közelebb kerültünk a továbbjutáshoz. Jól játszottunk, de nem akarunk ezzel megelégedni, még jobbak akarunk lenni, mert szerintem még több is van ebben a csapatban. Boldog vagyok, de holnap újra vissza kell mennünk dolgozni, mert még egy meccset meg kell nyernünk ebben a párharcban.

Az egyik fél három győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Kaposvár javára