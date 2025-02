A MÁV Előre és a Vegyész jutott be a Magyar Kupa döntőjébe

Azok után, hogy a MÁV Előre korábban már kiejtette a bajnoki bronzérmes MAFC-ot és a címvédő, a bajnokság alapszakaszát veretlenül vezető Fino Kaposvárt, a Magyar Kupa első számú esélyesévé lépett elő, s így nem volt meglepetés, hogy az első meccsen simán legyőzték a Pénzügyőrt. Nagy izgalmak a visszavágón sem voltak várhatóak, s két játszma után gyakorlatilag el is dőlt a továbbjutás. Ezt követően mindkét edző elsősorban azoknak a játékosoknak adott lehetőséget, akik addig kevés, vagy semennyi időt nem töltöttek a pályán. Ennek köszönhetően a harmadik szett azért tartogatott izgalmakat, s bár ebben is szinte végig a vendégek vezettek, 23:23-nál volt esély a szépítésre, azonban a székesfehérváriak két újabb ponttal lezárták a meccset. A MÁV Előre történetében először jutott be a Magyar Kupa döntőjébe.

Nem így a Kazincbarcika, amely tavaly is finálét játszhatott, korábban háromszor pedig meg is nyerte azt. Azok után, hogy Kecskeméten 0:2-ről és meccslabdáról fordítottak, már ők számítottak a párharc esélyesének, és ugyan az első játszmát végül csak nagy csatában tudták megnyerni, ezt követően viszonylag magabiztosan szerezték meg a győzelmet és jutottak a fináléba, amelyet március 8-án játszanak majd le Miskolcon.

RÖPLABDA

MAGYAR KUPA, FÉRFIAK

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

PÉNZÜGYŐR SE–MÁV ELŐRE FOXCONN 0:3 (–16, –19, –23)

Kőér utca, 71 néző. V: Jámbor, Sík

PÉNZÜGYŐR: Hajós 2, Lázaro 2, Hechavarria 1, Ray 5, IBAR MENÉNDEZ 7, Kovács Z. 4. Csere: Salas, Németh Á. (liberók), Kispál 4, Székely 3, Tóth K., Szalai K. 3, Mihálovits 3, Kövessy 1. Edző: Nacsa Gábor

MÁV ELŐRE: BAKIRI 8, Eke 4, SZABÓ V. 4, Koci 6, Luna Slaibe 7, PESTI 11. Csere: Takács M. (liberó), Szentesi, Szávai 4, Fazekas 3, Sebestyén 1, Péter A. 4, Bandi. Edző: Omar Pelillo

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:2, 5:3, 7:9, 11:11, 13:17, 15:24. 2. játszma: 1:4, 8:5, 9:8, 15:11, 16:16, 18:17, 19:22. 3. játszma: 2:5, 7:8, 8:11, 12:16, 17:18, 19:23, 23:23

Továbbjutott: a MÁV Előre Foxconn, kettős győzelemmel (6:0)

GREENPLAN-VRCK–KECSKEMÉTI RC 3:0 (23, 17, 21)

Kazincbarcika, 420 néző. V: Adler, Villás

VRCK: Óhidi 3, Péter M. 5, GARAN 13, POZZOBON 20, PÉTER B. 11, Cziczlavicz 7. Csere: Kiss M. (liberó), Nikolov. Edző: Toronyai Miklós

KECSKEMÉT: Gacs 2, Török S., Farkas P. 5, FLACHNER 10, VARGA P. 23, Minemura 3. Csere: Török Zs., Bogdán (liberók), Mócza, Kocsis. Edző: Deák Márk

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 4:4, 9:6, 11:10, 14:11, 16:17, 20:18, 23:22. 2. játszma: 6:3, 8:6, 14:8, 18:13, 21:14, 24:16. 3. játszma: 2:3, 7:4, 8:7, 12:8, 18:11, 22:18, 24:20

Továbbjutott: a Vegyész, kettős győzelemmel (6:2)