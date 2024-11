Röplabda: pontot rabolt a kis Vasas az UTE-tól

RÖPLABDA, EXTRALIGA, NŐK

VASAS SC–ÚJPESTI TE 2:3 (–22, –20, 23, 16, –9)

Folyondár utca, 135 néző. V: Szarka, Ujházi

VASAS SC: Botyánszki 4, Rieder 9, Altorjay 2, SINKA 27, Zsombók A. 6, Engin 2. Csere: Stankovics, Balogh E. (liberók), KISS L. 9, Kiss N. 1, Zsombók E. 1, Olcsváry 9. Edző: Kőnig Gábor

UTE: RACSEVA 19, Zólyomi 1, FINÉ MARTÍNEZ 21, WHITNEY 24, Markovics 9, Bagyinka. Csere: Dömsödi (liberó), Märcz 1, Grafort 4, Jámbor, Csereklye 2, Ambrosio 1. Edző: Alper Erdogus

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:2, 5:6, 9:7, 9:15, 15:16, 16:20, 19:24. 2. játszma: 3:5, 6:6, 6:10, 11:12, 13:17, 17:18, 20:21. 3. játszma: 1:4, 4:5, 5:10, 12:12, 15:14, 19:20, 21:23. 4. játszma: 5:1, 8:5, 12:6, 15:11, 17:14, 22:16. 5. játszma: 1:3, 3:5, 4:8, 7:8, 9:13

Kőnig Gábor: – Az első két szettben egy-egy állásban, némileg indokolatlanul beragadtunk négy-öt pontra, amit aztán már nehéz volt visszahozni egy ilyen erősségű csapat ellen. A következő két játszmában aztán kevesebb volt a hullámvölgy, ott minden ült, ma voltunk eddig a legfegyelmezettebbek az idény során, és hála istennek egy jó meccset tudtunk játszani. A túloldalon az ötödik szettben előjött a rutin és az ütőerő sem fogyott el, mi kicsit talán elfáradtunk, de ezért indultunk ez az Extraligában.

Alper Erdogus: – Vezettünk kettő nulla kontrolláltuk meccset, de utána nem tudtuk befejezni a támadásokat, ellenfelünk pedig feljavult. Az ötödik szettre visszajöttünk, s magunk javára fordítottuk a meccset, aminek örülök. Nehéz három meccs után, holnaptól fókusz a szerdai hazai mérkőzésen van.

FATUM NYÍREGYHÁZA–SZENT BENEDEK RA 3:0 (23, 16, 9)

Nyíregyháza, 401 néző. V: Sík, Halász E.

FATUM: Antivero 10, Kump 7, CALKINS 21, Pampuch 3, Pintér 12, Zaborowska 3. Csere: Tóth F., Farkas G. (liberók), Skoric 7, Földi, Tolnai, Szabó L. Edző: Adrian Chylinski

SZBRA: Jelinkova 5, Szabó K. 5, Kapronczai 2, GLIBIC 9, Szakály 6, Susic 3. Csere: Nagy E. (liberó), Nagy N., Kenyeres 1, Lovász 1. Edző: Tomas Varga

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 5:3, 8:3, 8:6, 12:7, 15:8, 17:11, 17:16, 20:20, 24:22. 2. játszma: 3:1, 4:4, 6:8, 11:9, 12:12, 17:13, 21:14, 24:15. 3. játszma: 6:1, 9:3, 15:4, 21:5, 21:8, 24:9

Adrian Chylinski: – Az első két szettben a Szent Benedek megnehezítette a dolgunkat, ebben az idényben még nem játszottak ilyen jól, és voltak hibáink is, de aztán stabilizáltuk a játékot, jól működtek a blokkok, és biztosan győztünk. Fontos volt, hogy frissek maradjunk, mert a jövő héten fontos mérkőzés vár ránk Újpesten, ahol szeretnénk győzni.

Tomas Varga: – Jól kezdtünk! Fontos volt, hogy támadásban az ütőinken kívül a centereinket is játékban tartottuk, ezzel tudtunk hatásosak lenni! A játékosok jól elvégezték a taktikai feladatokat, és a védekezésben is sok elveszett labdát hoztunk vissza. A hazaiaknak tényleg mindent meg kellett mozgatni, hogy megnyerjék a szettet! Örülünk annak, hogy látható volt a befektetett munka! Sajnos a második szett felétől már nem volt minek örülni. Fejben elfáradtunk, és nem koncentráltunk eléggé. A vesztett labdameneteket sokáig elemezzük fejben, ezért sokszor elveszítjük a fókuszt a következőre! Egy nagy adag negatív érzelemmel dolgozunk a pályán, és nehezen találunk jó megoldásokat. Tudjuk, hogy nagyon fiatalok a játékosok, de látjuk már azt is, mire képesek! Ha fejben is tudnak fejlődni, akkor leszünk képesek egész meccsen át jól, és főleg effektíven röplabdázni. Ezen is tovább dolgozunk!

A férfibajnokság alapszakaszában először vesztett játszmát a címvédő Fino Kaposvár, ráadásul hazai pályán, a Pénzügyőrrel szemben. A trónkövetelő MÁV Előre idegenben nyert rangadót, a DEAC és a Kecskemét otthon győzött magabiztosan.

NB I Extraliga, férfiak

Kecskeméti RC–MEAFC-Peka Bau 3:0 (27, 18, 17)

Fino Kaposvár–Pénzügyőr SE 3:1 (21, –23, 21, 23)

GreenPlan-VRCK–MÁV Előre Foxconn 0:3 (–20, –21, –17)

DEAC–Vidux-Szegedi RSE 3:0 (19, 21, 19)

Az állás: 1. Kaposvár 15 pont (15:1), 2. MÁV Előre 15 (15:1), 3. Kecskemét 9 (10:6), 4. MAFC 8 (10:5), 5. VRCK 8 (10:11), 6. DEAC 7 (9:10), 7. TFSE 6 (6:7), 8. Dág 6 (6:8), 9. MEAFC 6 (7:10), 10. Pénzügyőr 4 (7:12), 11. Szeged 0 (2:15), 12. DKSE 0 (1:12)