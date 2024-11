Férfi röpi Challenge-kupa: a Grazt irányító Mózer Zoltán szeretne továbbjutni a MÁV Előre ellen

A 42. születésnapját épp az első mérkőzés napján, kedden ünneplő szakember az MTI-nek nyilatkozva arról beszélt: csakúgy, mint az osztrák együttesek nagy része, ők is félprofi klub, ahol a játékosok és a stáb – beleértve őt is – iskola, vagy munka mellett röplabdáznak.

„Ez a harmadik évem vezetőedzőként az együttesnél, amelynek előtte másodedzője és játékosa voltam. Nehéz volt megszokni ezt a félprofi státuszt, de már hozzászoktam, hogy nem a röplabda az első. Nincs eredménykényszer, nyugodtan lehet dolgozni, elfogadtak, befogadtak, szeretnek itt Grazban” – mondta Mózer, aki 2013 óta él és dolgozik a városban.

A klub a legnagyobb sikerét 2021-ben aratta, amikor megnyerte az osztrák bajnokságot, ám a teljes képhez hozzátartozik, hogy a legjobb együttesnek számító Innsbruck akkoriban a német élvonalban szerepelt.

„Azóta kicsit visszaestek a lehetőségeink, s időnként nem is könnyű motiválni a játékosokat, edzői szempontból nem egyszerű kezelni ezt a helyzetet. Nehéz volt kiölnöm magamból azt a profi szemléletet, ami játékosként jellemzett” – mondta Mózer.

Az MTI kérdésre hozzátette, ambíciója lenne arra, hogy profi csapatnál kipróbálja magát főállású edzőként, de azt, hogy két gyerekkel útra keljenek, nehezen tudja elképzelni, ugyanis nemcsak ő, hanem felesége is megtalálta a számítását Grazban, ahol biztos helyük van.

„Aztán hogy mit hoz a jövő, nem lehet tudni. Ez esetben a leglogikusabb döntés nyilván Magyarország lenne első lépcsőfoknak, de ez csak elmélet” – fogalmazott a dunaújvárosi nevelésű Mózer, aki Kaposváron, az Innsbruckban, majd a román Zalauban is röplabdázott.

A harmadik számú európai kupasorozat, a Challenge Kupa kapcsán arról beszélt, a klubvezetésnek nincs elvárása velük szemben, ő azonban szeretné, ha tovább tudnának jutni.

„A felkészülési időszakban sikerült legyőznünk a fehérváriakat, de nyilván ezek teljesen más mérkőzések lesznek. Még innsbruckiként játszottam a Kaposvár ellen, az is furcsa érzés volt, amit nem szeretek, és biztos ez is az lesz. Nyilván magyar riválissal szemben az ember mindig jobban meg akarja mutatni, mi történt vele, de igyekszem ugyanolyan meccsnek felfogni ezt is, mint a többit” – tekintett előre a párharcra a szakember, aki szerint az osztrák élvonal középmezőnye játékerőben nagyjából a magyar csapatokénak felel meg, emiatt is izgalmas mérkőzésekre számít.

A párharc első meccse kedden lesz Tatabányán, a visszavágót jövő szerdán rendezik Ausztriában, tét a nyolcaddöntő.