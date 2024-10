Női röplabda: a MÁV Előrén is átgázolt a Vasas

A hazaiak igazán az első játszmában tudták megnehezíteni a bajnokcsapat dolgát. A találkozó legeredményesebb játékosa Glemboczki Zóra lett 16 ponttal, Taylor Bannister 14-ig jutott, míg a hazaiaknál Lavinia Maiorano 13, Josipa Markovic pedig 12 pontot szerzett.

RÖPLABDA

NŐK. EXTRALIGA, 3. FORDULÓ

MÁV ELŐRE FOXCONN–VASAS ÓBUDA 0:3 (–23, –18, –17)

Székesfehérvár, 150 néző. V: Horváth M., Varjasi

MÁV ELŐRE: MARKOVIC 12, Andersson 3, MAIORANO 13, Pallag 6, Orosz 6, Michalewicz 2. Csere: Kovács E. (liberó), Szabó L. 1, Tóth-Bodovics, Sziládi 1, Tóth J. 1. Edző: Lukasz Przybylak

VASAS ÓBUDA: GLEMBOCZKI 16, PAPP O. 5, BANNISTER 14, Sillah 4, FEKETE F. 6, Leite. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Tóth S., Erőss 1, Török 4. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:5, 10:8, 12:15, 17:16, 19:17, 21:21, 21:24. 2. játszma: 1:3, 5:6, 8:12, 10:16, 16:21, 17:24. 3. játszma: 0:5, 4:6, 7:12, 10:18, 15:21, 16:24

MESTERMÉRLEG

Lukasz Przybylak: – A magyar bajnokság többszörös győztese és egy igazán kiváló csapat ellen léphettünk pályára, amelynek teljesítménye európai viszonylatban is megállja a helyét. Pontszerzési lehetőségeinket erős szervajátékkal és kemény támadásokkal próbáltuk megtalálni, még ha ez néha hibákat is eredményezett. Úgy gondolom sikerült ügyesen tartanunk a játék lendületét és ritmusát, azonban minden szettben voltak olyan pillanatok, amikor a Vasas Óbuda magasabb szintre kapcsolt és átvette az irányítást. Ennek ellenére a mérkőzés igen értékes tapasztalat és lecke volt számunkra, és bízom benne, hogy hasonlóan nyitott hozzáállással és agresszív játékkal jó esélyekkel indulunk a többi csapat ellen is. Továbbra is keményen fogunk dolgozni az edzéseken, hogy stabilizáljuk a teljesítményünket.

Janisz Athanaszopulosz: – Örülök a győzelemnek és a három pontnak. Nagyon hatékonyak tudtunk lenni a nyitásfogadások utáni támadásokból, ez kulcsfontosságú volt ebben a nem könnyen játszható teremben. Mindenki fókuszált volt, túl tudtunk lendülni a nehézségeken, és az első szett után agresszívabban nyitottunk, ami szintén fontos volt.