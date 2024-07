Strandröplabda ob: Stréli Bence új párral a dobogó tetején

A férfiak elődöntőjében az ötszörös bajnok Stréli új párral nagy csatában győzte le a 2019-es bajnok, most a selejtezőből az elődöntőig jutó Bán Viktort és Kiss Dánielt. A másik ágon megismétlődött a csopaki forduló döntője, ahol a tavalyi U18-as Eb-bronzérmes Tari Bence és Veress Ákos nyert a tatai fordulóban diadalmaskodó Fazekas Balázs és Papp Mátyás ellen. A fiatalok most is jobbak voltak, így SRSE-s házidöntőre került sor, amelyben óriási csata alakult ki, az első szettben 24:22-re nyert a rutin, és a másodikat is csak két ponttal hozták, így Stréli Bence egy év után újra a dobogó tetejére állhatott. Fazekas és Papp pedig egy bronzéremmel tette teljessé éremkollekcióját a csopaki ezüst és a tatai arany után – a bronzmeccsen két szettben verték meg Bánt és Kisst.

Az országos bajnokság döntőjét egy hónap múlva, augusztus 16–18-án rendezik a Lupa-tónál.

AUDI HUNGÁRIA STRANDRÖPLABDA OB

3. FORDULÓ, CSEPEL

Férfiak. Elődöntő: Dóczi, Stréli–Bán, Kiss 2:0 (19, 17); Tari, Veress–Fazekas, Papp 2:0 (15, 17). A 3. helyért: Fazekas, Papp–Bán, Kiss 2:0 (19, 16). Döntő: Dóczi, Stréli–Tari, Veress 2:0 (22, 19)

Végeredmény: 1. Dóczi Domonkos, Stréli Bence (SRSE), 2. Tari Bence, Veress Ákos (SRSE), 3. Fazekas Balázs, Papp Mátyás (ÉDRA, Strandsport-Ball SC), 4. Bán Viktor, Kiss Dániel (Pénzügyőr, Kispest)

Nők. Elődöntő: Vasvári E., Vasvári Zs.–Gubik, Ratkai 2:0 (19, 18); Honti-Majoros, Szabó Adrienn–Hajós, Szabó Anna 2:0 (15, 12). A 3. helyért: Gubik, Ratkai–Hajós, Szabó Anna 2:0 (14, 10). Döntő: Vasvári E., Vasvári Zs.–Honti-Majoros, Szabó Adrienn 2:1 (12, –15, 7)

Végeredmény: 1. Vasvári Eszter, Vasvári Zsófi (Vasas), 2. Honti-Majoros Chiara, Szabó Adrienn (Beach Sport, Penta-KSE), 3. Gubik Hanna, Ratkai Panna (ÓSSC, Gödöllői RC), 4. Hajós Aliz, Szabó Anna (SRSE, Gödöllői RC)