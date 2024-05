Férfi röplabda Extraliga: meghatározó játékosok távoznak a DEAC-tól

A debreceniek honlapja szerdán számolt be arról, hogy Willian César Coelho Rabel, a bajnokságban negyedik helyezett együttes második legjobb pontszerzője nem marad a klub kötelékében. A brazil ütőt 2021-ben szerződtette a DEAC, és bár keresztszalag-szakadás miatt közel egy évet ki kellett hagynia, a visszatérése után is kulcsember volt.

Mellette a saját nevelésű Veres Bence – aki ősztől Budapesten folytatja tanulmányait – is távozik, valamint a rájátszás hajrájára szerződtetett magyar válogatott feladó, Mikuláss Koch Marcellre sem számíthat a következő idényben Fodor Antal vezetőedző.

A DEAC a múlt héten jelentette be, hogy a 35 éves csapatkapitány Bagics Balázs, aki 2018 óta erősítette a csapatot, hivatalosan szünetet tart pályafutásában, de az is lehet, hogy végleg felhagy a röplabdával. Bagics a Dág, a Kecskemét, a Kaposvár és a Pénzügyőr mellett játszott Belgiumban és Franciaországban is, három magyar bajnoki címet, három Magyar Kupa-győzelmet, egy Belga Kupa-győzelmet szerzett, a strandröplabda országos bajnokságot ötször nyerte meg, míg a magyar válogatottban 28 alkalommal szerepelt.