A spanyolok is magukénak érzik Márton Vivana sikerét, de bánkódnak az „arany ikrek” elvesztése miatt

Nem véletlen, hogy Márton sikere a spanyolok figyelmét is felkeltette, Viviana ugyanis a Kanári-szigeteken született, s 12 éves koráig Tenerifén nevelkedett, mielőtt Madridba költözött, hogy folytassa az edzéseit. Ennek az élettapasztalatnak is köszönhető, hogy az fiatal sportoló az olimpiai bajnoki címét követően két zászlót is magasba emelt: a magyart és a Kanári-szigetekit – írta a Marca, amely azonban azt is hozzátette bánatosan, hogy ez az arany végül nem a spanyolok, hanem a magyarok számára hozta meg a dicsőséget. „A magyar szövetség a kezdetektől fogva lehetőséget adott nekik, és ajtót nyitott előttük” – írták.

Nem véletlen a többes szám: a Marca említést tett Vivana ikertestvéréről, Luanáról is, aki szintén a tekvandóban találta meg a számításait, ráadásul már világbajnoki címet is szerzett. Luana pénteken, testvére oldalán nyilatkozott az M4 Sportnak, ahol beszélt arról, hogy miként segítette Vivianát az olimpiára történő felkészülésben.

„Most már Vivi és Lua is Magyarországért versenyez, annak ellenére, hogy Kanári-szigetekinek és spanyolnak is érzik magukat. Köszönhető ez annak, hogy a magyar szövetséget segítséget és lehetőséget nyújtott számukra” – olvasható a Marca hasábjain.

„Arany ikrek” – tekvandós berkekben csak így ismerik a testvérpárt, akik természetüknél fogva meglehetősen nyugtalan (természetesen szigorúan jó értelemben) típusok voltak. „A tekvandó előtt kipróbálták az úszást, a focit, a lovaglást, a ritmikus sportgimnasztikát és az atlétikát is. Hétévesen fedezték fel a koreai eredetű harcművészetet. A szüleik pedig örültek ennek, mert a lányokat így legalább sikerült lefárasztani...” – teszi hozzá cikkében a vezető spanyol sportlap, amely felidézte azt is, hogy az ikerpárt a kezdetekben csak „szovjeteknek” becézték, mert olyanok voltak, mint a robotok: megmondták nekik, hogy mit kell tenniük, ők pedig megcsinálták. De hatalmas erejük miatt később a „Hummer” becenevet is megkapták.

A végső lökést két edző, Jesús Ramal és Suvi Mikkonen adta meg a Márton testvérek pályafutásában egy edzőtábor során. „A látogatók előtt tartottak egy nyílt edzést, és Mártonékat magával ragadta az edzések energiája. Egyértelmű volt, hogy velük akarnak menni edzeni Madridba.”

A Marca néhány hónappal a párizsi olimpia előtt szólaltatta meg Ramalt: „Volt valami különleges bennük, különösen abban, ahogy megértették a tekvandó lényegét. Még nagyon kicsik voltak, szinte a derekamig sem értek, de olyan tekintettel néztek rám, hogy ők márpedig valami nagy dolgot visznek majd véghez” – emlékezett vissza a tréner.

És lám, nem is tévedett: Márton Viviana bár még csak 18 éves, már most egészen hihetetlen győzelmi mérleget tudhat magáénak. Ötvenhat tornából 48 éremmel távozott, s meccseinek 89 százalékát megnyerte. És péntek óta már egy olimpiai aranyat is magáénak tudhat...