Egy bálna is beköszönt a hullámlovaglók versenyén

Az Európa-bajnok török csapat eddig haloványabban szerepelt, ugyan a kötelezőt hozták, de a csoportdöntőn simán kikaptak az olaszoktól. A kínaiak elleni negyeddöntőt sem kezdték a legjobban, mert ugyan minimális különbséggel, de elvesztették az első játszmát, ezt követően azonban összekapták magukat és fordítottak, a harmadik szettet szintén minimális különbséggel nyerve.

Azonban a kínaiak sem adták fel, és a negyedik szettet 21-re hozva kiharcolták a döntő játszmát. Ebben azonban már végig futniuk kellett az eredmény után: ha nem is sokkal, de rendre a törökök vezettek és 13:12 után be is fejezték a mérkőzést.

A találkozó hőse egyértelműen a törökök kubai születésű sztárja, Melissa Vargas volt, aki nem csak kinézetével, hanem teljesítményével is feltűnést keltett: 42 pontot szerzett (a túloldalon Li Jing-jing 25-ig jutott), ez gyakorlatilag olyan, mintha a harmadik és az ötödik szettben csak ő szerzett volna pontot a törökök részéről, és még akkor is maradt egy.





PÁRIZS2024

RÖPLABDA

NŐI NEGYEDDÖNTŐ

Törökország–Kína 3:2 (–23, 21, 24, –21, 12)

