Az IBA nyilvánosságra hozta Helif és a tajvani ökölvívó vizsgálatának adatait

Ismert, hogy Helif és Lin körül az után kezdett botrány kialakulni, hogy a Nemzetközi Bokszszövetség (IBA) kizárta őket a 2023-as, újdelhi világbajnokságról.

A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy a Nemzetközi Bokszszövetség összegyűjtötte és nyilvánosságra hozta a két – már olimpiai bajnok – ökölvívó nemiségvizsgálati tesztjét, amely szerint Helif és Lin szervezetében az X- és Y-kromoszómák is megtalálhatóak, ez pedig azt jelenti, hogy a két ökölvívó biológiailag férfi – ez az IBA 2023. március 25-én kelt igazgatótanácsi ülésének jegyzőkönyvében is benne van.

A Magyar Nemzet arról is írt, hogy az IBA versenyein 2017 óta versenyző Lin és a 2018 óta szereplő Helif ügyében azért indítottak vizsgálatot, mert számos panasz érkezett velük szemben, ugyanis veszélyeztetik ellenfeleik egészségét.

A két sportoló a közelmúltban két gendervizsgálaton esett át – a tesztoszterontesztet nem csinálták meg, mert az rövid időn belül gyógyszeresen beállítható –, amelynek a teljes és konkrét eredményeit a sportolók engedélye nélkül nem lehetett nyilvánosságra hozni, de az IBA elárulta, hogy egyik sportoló sem felelt meg azoknak a feltételeknek, hogy a nők között indulhassanak.

A két ökölvívótól először az isztambuli vb-n, 2022. május 17-én vettek vérmintát egy isztambuli laborban, amely a vizsgálati eredményeket egy héttel később, a vb lezárása után adta át a Nemzetközi Bokszsövetségnek. Az eredmények igazolták, hogy sem Helif, sem Lin nem felelt meg a női versenyeken való részvétel feltételeinek, ennek ellenére Helif megtarthatta a 63 kilóban szerzett ezüstérmét, Lin pedig az 57 kilóban megnyert világbajnoki címét.

Mivel egy teszt eredménye nem elegendő ahhoz, hogy valakiről teljes bizonyossággal döntést lehessen hozni, az IBA úgy döntött, hogy második tesztet is csináltat a két ökölvívóval. A semleges országban, IBA-versenyidőszak alatt végzett vizsgálatot a 2023-as újdelhi vb idejére időzítették, s 2023. március 17-én ismét mintát adtak a sportolók, az indiai labor eredményei pedig tökéletesen megegyeztek az isztambuliéval. Ezt követően az IBA vezetőségi tagjai tájékoztatták arról Helifet és Lint, hogy kizárják őket a világbajnokságról, mert nem feleltek meg az indulás feltételeinek.

A két sportoló beleegyezésének hiányában a vizsgálatok konkrét eredményeit nem hozták nyilvánosságra, ám az újdelhi vb után az IBA módosította technikai és versenyszabályait, s ez alapján a szervezet égisze alatt csak férfi és női sportolók között rendeznek versenyeket, az interszexuális sportolóknak a bokszversenyeken való részvételét veszélyesnek találták – elsősorban a női bokszolók egészségére és biztonságára nézve –, így sem Helif, sem Lin nem indulhat IBA-viadalokon.

Helif ugyan megtámadta az IBA döntését, de amíg a szövetség befizette az eljárási költségek rá eső részét, addig ezt sem Helif, sem az algériai olimpiai bizottság, sem az algériai ökölvívó-szövetség nem tette meg, ezért a CAS megszüntette az eljárást és helybenhagyta az IBA döntését. Helif ugyan számos orvosi dokumentumot bocsátott az IBA rendelkezésére, hogy a helyzetet megoldják, de az Orvosi Bizottság a dokumentumok megvizsgálása után helybenhagyta az eredeti döntést.

A Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy 2023. június 5-én a Nemzetközi Bokszszövetség hivatalos levelet küldött az olimpia ökölvívóversenyeit is szervező NOB-nak az esettel kapcsolatban, erre pedig 11 nappal később Kit McConnell, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportigazgatója is reagált, de a párizsi olimpián kirobbant botránnyal kapcsolatban a NOB mégis azt állította, hogy semmilyen értesítést nem kapott.

Az ügy az után kapott nemzetközi figyelmet, hogy Imané Helif a párizsi játékokon mindössze 46 másodperc alatt nyert az olasz Angela Carini ellen, de még azt megelőzően az Olasz Ökölvívó-szövetség az IBA-nál érdeklődött, milyen tények vezethetnének Helif kizárásához, de az olimpia ökölvívótornáját nem az IBA, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szervezte.

Mint ismert, Helif többek között Hámori Lucát is kiejtve lett olimpiai bajnok a 66 kilogrammosok között.