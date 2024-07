Párizs 2024: összejön a francia–norvég álomdöntő a női kézilabdázóknál?

12. Angola

Gyakorlatilag mindhárom magas színvonalon kézilabdázni képes Európán kívüli válogatott kijutott az olimpiára. Közülük az Afrikát képviselő Angola tűnik a leggyengébbnek. Natália Bernardo, Azenaide Carlos és Albertina Kassoma a nemzetközi kupákból ismerős lehet, ahogyan a spanyolokat 2019-ben vb-ezüstéremre vezető Carlos Viver szövetségi kapitány is.

11. Dél-Korea

1988 és 1992 olimpiai bajnoka 2012-ig egyszer sem volt rosszabb negyediknél az ötkarikás játékokon, most a csoportból való továbbjutása is meglepetés lenne. A BL-győztes Győrt 2021 óta erősítő jobbátlövő, Rju Un Hi a londoni olimpia óta az összes világversenyen ott volt hazája válogatottjában, ez Párizsban sem lesz másképp.

10. Szlovénia

A montenegrói edzőlegenda, Dragan Adzsics negyedik éve tartó munkája végre beérett, délnyugati szomszédunk először jutott ki az olimpiára a nők között. Az ötkarikás selejtezőben éppen Montenegrót ütötte el a továbbjutástól ki-ki meccsen. Legjobbja, Ana Gros kiemelkedően játszott a Győr mezében a BL június eleji négyes döntőjében, ami biztató a válogatottnak.

9. Spanyolország

Két kiváló beállója, Lysa Tchaptchet és Kaba Gassama helyzetbe hozása kulcsfontosságú lesz, ha ez nem sikerül, kieshet a csoportkörben.

8. Brazília

A dél-amerikaiak 2013-ban világbajnokságot nyertek, ez volt a legutóbbi eset, amikor egy Európán kívüli válogatott fel tudta venni a versenyt az öreg kontinens legjobbjaival. A győri Bruna de Paula varázslatos egy az egy elleni játéka és a tavasszal a BL-ben a kapuban extrát nyújtó Gabriela Moreschi miatt egy spanyolok elleni bravúr benne lehet, ami továbbjutást is érhet.

7. MAGYARORSZÁG

A legutóbb Tokióban hetedik mieink hétfőn megérkeztek Párizsba. Már nem Elek Gábor, hanem Golovin Vlagyimir a szövetségi kapitány, ami nem változtat azon, hogy a csoportból ismét tovább kellene jutni. Ez könnyen sikerülhet is a kedvező hatosból, ráadásul a tavaly decemberi vb-n Horvátország ellen bemutatott fordítás és győzelem óta mintha valóban „átkapcsoltak” volna mentálisan a magyar játékosok.

6. Németország

Az előző világversenyeken megragadt a 6–8. helyen, pedig a játékosok egyéni képességei alapján legalább egyszer az elődöntőbe jutásnak is sikerülnie kellett volna. A ferencvárosi Emily Bölkre kulcsszerep hárulhat, tavaly a BL négyes döntőjében az Esbjerg ellen láthattuk, hogy képes felnőni a nagy feladatokhoz.

5. Svédország

Nagyon stabil csapat, ezért is számít hatalmas bravúrnak, hogy a magyar válogatott áprilisban 28–25-re legyőzte és megelőzte a debreceni olimpiai selejtezőn. Minden posztra van legalább egy klasszis a keretben, beállóban és védekezésben a győri Linn Blohm nélkülözhetetlennek tűnik.

4. Hollandia

A torna meglepetéscsapata lehet, amennyiben a 2019-es világbajnok generáció (a ferencvárosi Angela Male­stein mellett Lois Abbingh, Estavana Polman, Kelly Dulfer) és a fiatalabb garnitúra (Dione Housheer, Larissa Nüsser, Bo van Wetering, Nikita van der Vliet) hatékony egységet alkot. Ebben a nemrég a Győrt a BL trónjára visszavezető svéd Per Johanssonnak a kispadon hatalmas szerepe lehet.

3. Dánia

12 év szünet után léphet pályára ismét olimpián, ami – ismerve a sportág múltját Dániában – hatalmas űrnek számít. Ugyan a negyedik olimpiai bajnoki címe megszerzése meglepetés lenne, a ­bronzérmet ebben a mostani mezőnyben szinte kötelező megszereznie. Jesper Jensen irányításával folyamatosan fejlődik a válogatott, Norvégiát már rendre képes megszorongatni.

2. Norvégia

Felkészülési meccsen Dániát kétszer is legyőzte (26–24, 35-24), és egyszer Franciaországnak is csúnyán ellátta a baját. A 34–22-es sikerből nagy önbizalmat meríthet a válogatott – a mostani norvég aranygenerációnak az olimpiai arany még hiányzik a gyűjteményből… Stine Oftedal biztosan visszavonul, de Nora Mörk, Veronica Kristiansen és Silje Solberg sem lesz fiatalabb. A keret 14 játékosából csak három 30 év alatti, igaz, egyikük a világ legjobb kézilabdázója, Henny Reistad.

1. Franciaország

A nagybetűs csapat, amely olimpiai és világbajnoki címvédőként vág neki a hazai tornának. Fő erénye a védekezés, amelynek a győri Estelle Nze Minko az egyik vezére. Minden posztra két világsztárja van, ezért az egyetlen együttes, amely képes lehet felvenni vele a versenyt, a rutinos és motivált norvég válogatott.