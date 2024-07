Kézilabda: olimpiai negyeddöntő szintű kihívás előtt csapataink

Stuttgart a magyar sport egyik kiemelt helyszíne ezen a nyáron. Júniusban a magyar labdarúgó-válogatott itt játszotta utolsó két csoportmérkőzését az Európa-bajnokságon. Marco Rossi csapata már a házigazda Németországgal is szoros meccset vívott, több nagy helyzete is volt, de végül 2–0-s vereséget szenvedett. Majd jött a Skócia elleni eufória, amit Csoboth Kevin 100. percben szerzett gólja okozott a stadion lelátóin és itthon, a kivetítők előtt is.

Ugyan most hasonló mennyiségű sörlocsolásra nem számíthatunk Stuttgartban, mint június 23-án, hiszen kézilabda-válogatottjaink csak felkészülési mérkőzésen lépnek pályára. Viszont nagy jelentőséggel bírhat, hogy egy héttel a párizsi olimpia megnyitója előtt egy, a mieinkkel hasonló szinten lévő ellenféllel szemben hogyan megy a játék.

„A héten két felkészülési meccs vár ránk Németországban – írja Chema Rodríguez, a férfiválogatott szövetségi kapitánya a Magyar Kézilabda-szövetség honlapján lévő naplóbejegyzésében. – A hazaiak klasszis csapatot alkotnak, rendkívül erősek, masszívan védekeznek, ezt a saját bőrünkön éreztük januárban Kölnben az Eb-középdöntőben. Nagyon jó alkalom lesz a pénteki meccs, hogy kipróbáljuk magunkat egy igazán erős európai válogatott ellen. Másnap Japánnal játszunk, teljesen más stílusú, gyors, könnyed, sok egy egy elleni játékot alkalmazó csapat – így együtt ideális a felkészülés hajrájában. Jól állunk, amit terveztünk eddig, azt elvégeztük, gyakorlunk újdonságokat, pontosítunk, frissítünk, csak arra koncentrálunk, hogy minél jobban felkészüljünk, elsőként az Egyiptom elleni első párizsi meccsre.”

Győri-Lukács Viktória, a női válogatott jobbszélsője: Ha úgy készülünk és megyünk ki a pályára, mint a szlovénok elleni két edzőmeccsen, akkor bárki ellen van esélyünk. Elöl és hátul is nagyon jól működünk, vannak olyan napjaink, amikor alig tudnak nekünk gólt lőni, vagy mi nagyon gyors gólokat tudunk szerezni. Az az álmunk az olimpián, hogy másodikként továbbjussunk a csoportból. Nagyon erős ellenfeleink vannak, de a reggel kilenc órás mérkőzésen sincs papírforma.

Nemzeti csapatunk az Eb-helyosztó után ismét a második félidőben fordított Szlovénia ellen, és nyert 29–25-re az elmúlt hétvégén Győrben. A találkozón a 14-es olimpiai keret játékosai mellett a tartalékok, Mikler Roland, Hanusz Egon és Rodríguez Pedro is pályára léphettek. A kapuban Mikler rögtön az első játékrészben kiemelkedő teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet.

A németek a magyar csapathoz hasonlóan (Imre Bence és Bóka Bendegúz) egy-egy szélsővel, Lukas Mertensszel és Tim Hornkéval a szűk keretben kezdik meg az olimpiát. Sok múlik majd rajtuk is, ahogyan az ősszel a Kielcéből a THW Kielbe hazatérő Andreas Wolff kapusteljesítményén, illetve a tavasszal az Aalborggal is szóba hozott Juri Knorr irányítójátékán is. Mindketten képesek meccseket eldönteni, de Knorr játékában az ellenkezője is benne van.

Mivel a két válogatott eltérő csoportban van az olimpián, akár az is elképzelhető, hogy a negyeddöntőben egymás ellen lépnek pályára a négy közé jutásért. Ugyanez női fronton is elképzelhető, de ne szaladjunk ennyire előre!

Női válogatottunknál biztató lehet, hogy legutóbb Győrben 28–27-re legyőzte Szlovéniát. A mieink már kilenc góllal is vezettek, és bár a hajrá az ellenfélnek sikerült jobban, pozitív volt az összkép. Golovin Vlagyimir együttesének Németországgal szemben nem sok babér termett az elmúlt években. Legutóbb a 2018-as Eb-n sikerült Háfra Noémi utolsó pillanatban szerzett találatával legyőzni őket (akkor még a dán Kim Rasmussen volt a szövetségi kapitány), azóta öt meccsen öt vereség a mérleg. Legutóbb tavaly novemberben Münchenben egy felkészülési mérkőzésen csaptunk össze velük, és kaptunk ki 29–25-re úgy, hogy esélyünk sem volt a győzelemre.

A ferencvárosi Emily Bölk mellett a német kulcsemberek közé tartozik az irányító Alina Grijseels és a balátlövő Xenia Smits is, akik jó formában, a BL négyes döntőjében fejezték be a klubidényt.

KÉZILABDA

OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK, STUTTGART

FÉRFIAK

17.15: Németország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NŐK

19.45: Németország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!