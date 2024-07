Habsburg György: A párizsi nagykövetség is felkészült az olimpiára

A párizsi magyar nagykövetség is új külsőt kapott az ötkarikás játékok kezdetére, hiszen az épület immáron tele van régi fotókkal és a jelenkor magyar olimpikonjainak képeivel. Az időzítés nem véletlen: „Egy nagykövetség mindig sok feladatot kap egy olimpia alatt, itt nálunk is több rendezvény lesz az ötkarikás játékok alatt – kezdte Habsburg György. – Ezért gondoltunk arra, hogy fényképekkel is feldíszítjük a nagykövetséget. Ezzel is bemutatjuk az eddig elért eredményeket, és próbáljuk egy kicsit előkészíteni a következő sikereket, amelyek majd ránk várnak a következő hetekben. Szóval, egy kicsit olimpiás lett most a nagykövetség is.”

Habsburg György szerint az olimpián sikeresen szereplő versenyzők a későbbiekben a nagykövetségre is meghívást kaphatnak majd, igaz, most nem ez a legfontosabb: „Megvan rá a lehetőség. Lesz több rendezvény a nagykövetségen, én azonban tudom, hogy a sportolóknak most más feladatuk is van. Gyakorolniuk, koncentrálniuk kell arra, hogy jól szerepeljenek és nagyon sok érmet hozzanak haza az olimpiáról.”

Párizsban eddig minden nagyon olajozottan működött, a közlekedés azonban okozhat problémát a helyieknek. Habsburg György úgy véli, a francia főváros mindenre felkészült, de csak az olimpia idején fog kiderülni, hogy a tervek mennyire voltak megfelelőek: „Mi arra számítunk hogy minden a lehető legjobb formájában működik majd. Párizsban már nagy sok szakértő régóta dolgozik azon, hogy logisztikai szempontból hogyan lehetne megoldani a közlekedést. A párizsi olimpia azért is különleges, mert a legtöbb helyszín a városközpontban van. Nagyon sok előkészületet tartottak, de a valóság fogja majd megmutatni, hogy a meglévő tervek hogyan működnek. Úgy gondolom, hogy nagy forgalom lesz, tehát ha valaki menni akar valahová, akkor több idővel kell számolnia. A logisztika mindig nagy kihívás a szervezőknek, ám bízom benne, hogy rendben mennek majd a dolgok. Dugó volt, dugó lesz az olimpia után is, és hogy milyen formában fognak működni az olimpiai sávok, az a következő napokban derül ki. Remélem, hogy mindenki jó élményt szerez Párizsban.”

„Amióta érkeztem, építkezések zajlanak a városban. A párizsiak is félnek egy kicsit, hogy mi fog történni a következő időszakban, de nyári időszak van, ezért nagyon sok párizsi elment, és vannak olyanok is, akik inkább tévében nézik meg az eseményeket. Különleges olimpia lesz, amely jól van előkészítve” – tette hozzá Habsburg György.

A Szajnán tartott megnyitó sokak szerint biztonsági kockázatot rejt magában, a nagykövet erről is kifejtette véleményét: „A franciák nagyon komolyan veszik a biztonságot, a rendőri jelenlétet már most látni lehet: negyvenötezer francia rendőr tartózkodik a városban, de láthatunk katari, német egyenruhásokat is. Sok országból segítik a francia rendőrség munkáját. Korábban volt egy B- és egy C-terv is, de látszik, hogy ezek nem szükségesek, az eredeti tervet valósítják meg. Biztos, hogy nagyon különleges lesz a megnyitó, már csak azért is, mert sokkal több ember tudja megnézni így az eseményt. Egyedülálló megnyitó lesz, a franciák nagyon dolgoznak a biztonságon, és bízom benne, hogy minden jól fog működni. A franciák mindent megtesznek ezért.”