Charlie angyalai érmet akarnak

Nem rögzítette kamera (hangfelvétel egyébként igen!), pedig remek látvány, bájos jelenet volt, és mellette azt is megmutatta, hogy a tinédzserkort még csak nemrég elhagyó Battai Sugár, Pusztai Liza, Szűcs Luca trió a sokkal rutinosabb Márton Annával milyen nagyszerű egységet alkot – és milyen magasra képes jutni.

Szóval tavaly, a milánói világbajnokság utolsó napján ez a négyes megvédte vb-címét (egy esztendővel korábban a sérült Márton helyett Katona Renáta vívott), az eufória hatalmas volt, könnyek és mosolyok váltották egymást, a lányok sorban adták az interjúkat, nekünk pedig éppen Szűcs Luca beszélt: „Sokan mondták, hogy a kairói világbajnoki arany véletlen eredmény volt”. Aztán kicsit megemelte a hangját, kecses mozdulattal az álla alá tette a kezét, fülig szaladt a szája, s ezt a mondatot biggyesztette a nyilatkozata végére: „Hát, nem volt az.”

Aki látta-hallotta mindezt, rögvest felnevetett, Szűcs Lucát ölelgetni kezdték (meg mondogatták neki, hogy „te olyan bolond vagy” ), ám valahol ebben a két egyszerű mondatban ott a lényeg.

És az, miért is volt képes ez a fiatal csapat kétszer is felérni a csúcsra.

A három „kislány” (akik azért már nem is olyan kicsik, ám Gárdos Gábor vezetőedző gyakorta így hívja még őket) tulajdonképpen gyerekkoruk óta együtt vív: hogy mindhárman tehetségesek, hamar kiderült, így aztán a korosztályos világversenyeken többször végigverték a világot – mondhatnánk, hogy egyértelmű volt, hogy a felnőttek között is jól muzsikálnak majd csapatként, csakhogy ez ebben a sportágban sem ilyen egyértelmű lépcsőfok, sőt…

„Korábban is voltak tehetséges kardozó lányok, ám a versenyzők között, valamint az edzők és a sportolók között nem volt olyan kohézió, mint most. Nálunk az edzők is összefogtak, és a lányok sem furkálják egymást. Ők tényleg barátok – öröm őket nézni a teremben. Az külön jó, hogy a kicsik »bevették« maguk közé Márton Annát, aki szakmailag képes vezére lenni a válogatottnak – árulta el korábban ennek kapcsán Gárdos Gábor, akit a vívás világában mindenki Charlie-ként ismer és szólít, csoda, hogy csapatának elnevezéséhez sokan segítségül hívjuk a híres sorozatot, azt, amelyből később mozifilm is készült? – Mi egymásért vagyunk, s mivel engem mindenki Charlie-nak hív, a lányok az angyalok. Itt nincs féltékenykedés, a lányok és mi, edzők is egységet alkotunk. A lányokat komoly felnőttként kezeljük, ők pedig hisznek bennünk. És ez a kardcsapat akkor a legerősebb, ha Márton Pankát a kispadon tudom tartani – ha gond van, őt bárki helyére fel tudom küldeni a pástra.”

Ezen a téren Párizsban azért másfajta gondolkozásra lesz szükség (nem féltjük a mestert!), hiszen a három egyéni induló Márton, Pusztai és Szűcs, ez pedig azt jelenti, hogy ők hárman kezdik el a csapatversenyt is – az olimpián különleges szabály él: alapvetően három vívóból áll a csapat, a negyedik versenyző is ott van persze a pást mellett, be is cserélhető, ám „visszacsere” nincsen.

Hogy Gárdos mester fog cserélni az olimpián, abban biztosak lehetünk, hiszen azt már korábban kijelentette: „Bármi történik, bárhogy lesz, mind a négy lány vívni fog a csapatversenyen!”

Mivel mind a négy lány egyértelműen kijelentette, hogy az érem a cél az olimpián, mi már várjuk a képet, amikor a milánói négyes integet nekünk – a párizsi dobogóról is.

A csapat legfiatalabb tagja (2003-ban született), és mégis évek óta ismerjük – először a sportág szerelmesei figyeltek fel rá, majd eredményeinek köszönhetően egyre inkább mások is. A balkezes kardozó Debrecenből indul(t) a nagy útra, melynek során állt már vk-dobogó tetején (és második fokán), kétszer szólt neki (is) a magyar himnusz világbajnokságon, és az utazások végén is a cívisvárosban szeret leginkább pihenni. Ragaszkodik szülővárosához és edzőjéhez, Dávid Lászlóhoz is. Csak csapatban mutathatja meg magát a párizsi olimpián. BATTAI Sugár Katinka

A kadét- és juniorévek hozták a sikereket, s már az elején azt a bizonyos mondatot: ez a lány hatalmas tehetség. A 2015-ös moszkvai világbajnokságon már a felnőttek között is bronzérmet szerzett – 20 évesen. A kezdetektől Gárdos Gábor a mestere, s jó ideig Pézsa Tibor is hatékony szerepet vállalt a felkészítésében. Tokió előtt megsérült, így lett negyedik, azóta pedig kétszer is „hozzányúltak” elszakadt-eltűnt keresztszalagjához. A tavalyi milánói vb csapatdöntőjében elsősorban az ő színre lépésének tudható be, hogy a kardválogatott megvédte címét. MÁRTON Anna

Hét évet várt (vártunk) az újabb nagy dobásra, mármint egyéniben, s nem vk-viadalon: a 2017-es (16 évesen szerzett!) Európa-bajnoki bronzérmet júniusban Bázelben Eb-ezüst követte. Közte persze volt vk-érem, meg egy fura-különös mélypont is, s bár akkor sokan féltették őt, hála Istennek magára talált. Tokió után edzőt váltott, Bódy István és Benjámin után immár Ravasz Etele a mestere, s csapatemberként félelmetes statisztikát tudhat magáénak: a milánói és egy évvel korábban, a kairói vb-n mindig ő volt a befejező ember – egyszer sem hagyta el vesztesen a pástot. PUSZTAI Liza

„Innen lettél kadétvilágbajnok is” – szólt az edzői megjegyzés a pástok mellől, s Szűcs Luca le is másolta 2019-es produkcióját – csak már a felnőttek között idén májusban a plovdivi vk-verseny nyolcaddöntőjében, s ezzel a teljesítményével a hazai ranglista élére ugrott, az meg automatikusan egyéni indulási jogot ér az olimpián. Luca kétszeres csapatvilágbajnok (és 2002-es születésű…), mindkét aranyban meghatározó szerepe volt: a balkezes kardozó kezdőként és „beszállóként” is rendre feltalálja magát, és hozzátesz az együttes szerepléséhez. SZŰCS Luca