A párizsi metró helyszíni tudósítónkat is megihlette

Mészáros Krisztofer korláton kezdett egy nagyszerű gyakorlattal, 14.733-as pontszáma kifejezetten erős nyitánynak tekinthető, olyannyira, hogy az első körben a második legmagasabb pontszám volt az övé. Ez természetesen nagyon korai szakasza a versenynek, de önbizalomépítésnek mindenképpen jó volt egy olyan erős csoportban, ahol a csapat-éremaspiráns britek és amerikaiak, és a nagyszerű formában érkező németek és kanadaiak is vele együtt kezdtek. Mészáros nyújtón folytatta, ahol szép levegős repülőelemekkel tarkított meggyőző gyakorlatot mutatott be, a duplaszuplé duplacsavaros leugrásból kis elszökkenéssel, amelynek a végén 13,666-ra értékelte a produkciót a zsűri.

A talaj következett, ahol az Európa-bajnoki ezüstérmes győri tornász magától is sokat várt előzetesen, annak tudatában, hogy ez az egyik leganyagerősebb gyakorlata a hatból. Sajnos a nyitó ugrássor végén a kötésben bemutatott dupla-előreszaltót picit korán megnyitotta, így egyik lábával ki is érkezett a talajterületen kívülre. Ezt egytizedes levonással büntették, de ami ennél bosszantóbb, hogy a következő sorban bemutatott levegős duplacukaharát is korán nyitotta meg, és emiatt letette a kezeit az ugrás végén. A 12.99-es pontszám így kiradírozta az esetleges szerenkénti reményeket talajon, de Mészárosnak elsősorban az összetett kvalifikációra kellett ekkor is még koncentrálnia. A negyedik szer, a lólengés következett, itt egy nagyszerű, jó ritmusú gyakorlatot volt születőben, szép orsókkal, parádés Magyar- és Sivadó-vándorokkal, de ahogy a befejezés felé haladt a 22 éves magyar, a leugrás felé vezető kézállásnál behajlott a könyöke, így a támlaforgások sem sikerültek tökéletesre, a befejezéséből hiányzott az élesség, a rontás megjelent a pontszámban, 13.633.

A gyűrűn javított Szűcs Róbert tanítványa, a gyakorlat kivitelezése meggyőző volt – noha nem titok, nem ez Mészáros legjobb szere – ennek ellenére a duplacukahara leugrásból egy ellépés jelentett csupán levonást, itt 13.500-et tett hozzá az összpontszámához, mielőtt a záró számhoz, az ugráshoz érkezett. Nagyszerű ugrással, egy kézenátfordulás előre szuplé duplacsavarral zárt, amibe beleállt, és 14.366-tal egy igazán parádés befejezéssel és 82.798-as összpontszámmal búcsúztatta az első versenynapot. S reméljük, azért az elsőt, mert ugyan a nyitó csoport végén még nem lehet látni, miként alakul a legjobb huszonnégyes egyéni összetett döntő mezőnye, de bizakodunk, hogy Mészáros Krisztofer ott lehet a világ legjobb 24 tornásza között majd a harmadik éremosztó napon.