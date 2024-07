A norvég női kézisek nem találják a szavakat az olimpiai rajt után; a németek balszélsője zokogva nyilatkozott

A házigazda francia együttes mellett előzetesen Norvégiát tartották az olimpiai női kézilabdatorna legnagyobb esélyesének, és ez valószínűleg mostanra sem változott meg, jóllehet Oftedalék a csütörtöki nyitó fordulóban abszolút váratlan, 32–28-as vereséget szenvedtek Svédországtól – vagyis még azt sem lehetett mondani, hogy nagyon szoros lett volna az összecsapás. „Most nagyon sok furcsa gondolat van bennem… – kereste a szavakat a meccs után a norvégok 44 éves kapuslegendája, Katrine Lunde. – Nehéz elemezni a történteket. Fogalmam sincs, miért nem hoztuk ki magunkból a maximumot.”

A norvégok egyik legnagyobb sztárja, Stine Oftedal – aki az olimpia után visszavonul a kézilabdázástól – sem tudott sok okosat mondani a vereségről: „Egészen egyszerűen kaotikus érzés volt. Egyáltalán nem éreztem azt, hogy önmagunk lettünk volna. Olyan hibákat követtünk el, amilyeneket sohasem szoktunk. Frusztráló.”

A norvég vereségben nem volt része Henny Reistadnak, akinek a bokasérülése még nem jött teljesen rendbe a csütörtöki rajtra, ezért kihagyta az összecsapást. „Ez már nagyon unalmas. Megkönnyíti a meccs nézését, hogy tudom, együtt haladunk tovább a cél felé, de szörnyű érzés, hogy nem játszhattam a nyitó mérkőzésen” – idézte a világklasszis átlövőt a vg.no portál.

Az aftonbladet.se svéd oldal a győzelem egyik lehetséges magyarázataként említette meg, hogy a találkozó előtt a mérkőzést közvetítő 5-ös csatorna nem kérte el a svéd válogatott kezdőcsapatát, és a szokásokkal ellentétben ezúttal a közösségi oldalakra sem került az ki. Így előfordulhatott, hogy a svédek meglepték a norvégokat, annál is inkább, mert a meglepetésre a kezdőbe jelölt Nina Koppang kilenc lövésből hét gólt is szerzett. A meccs után a svéd szövetségi kapitány, Tomas Axner mindenesetre mosolygott egyet, amikor a kezdőcsapat eltitkolásáról kérdezték: „Ha nem kéri el senki, akkor nem kötelességünk kiadni” – hárított a győztes hadvezér.

A norvégokhoz hasonlóan a spanyolok is kikaptak az első meccsükön, ráadásul Brazília ellen súlyos, 29–18-as vereségbe szaladt bele az európai együttes. Érdekes összevetés, hogy míg a norvégok és a svédek is oldalakat szenteltek a csütörtöki összecsapásnak, a vezető spanyol sportlap, a Marca egyetlenegy cikkben leszűrte a mérkőzés tanulságait. „Ideje önkritikusnak lennünk, és elfogadnunk, hogy ha koncentráltan játszunk, akkor akár nyerünk, akár veszítünk, emelt fővel távozhatunk a pályáról” – értékelt a találkozó után a Marcának a spanyol csapat jobbszélsője, Marta López, aki külön is megdicsérte a brazilok kapusát, Gabriela Dias Moreschit, aki kitűnő formában védett a spanyolok ellen: a 31 kapura tartó lövésből 14-et is megfogott, így 45 százalékos védési hatékonysággal zárt a találkozón. Csak a történeti hűség kedvéért jegyezzük meg: a brazil kapusnak eddig átlagosan 25 százalék körül mozgott e mutatója.

A spanyol válogatott szövetségi kapitánya, Ambros Martín nem nyilatkozott a találkozó után, helyette a segítője, José Ignacio Prades próbált meg magyarázatot adni a látottakra. Mint fogalmazott, nemcsak a vereség ténye fájdalmas, hanem az is, ahogyan alulmaradt a csapatuk, amely védekezésben és támadásban is gyenge teljesítményt nyújtott. Szerinte most az a legfontosabb, hogy a válogatott előretekintsen, és lépésről lépésre haladjon, s a következő, Angola elleni összecsapáson már hatvan percig is képes legyen teljes intenzitással kézilabdázni. A spanyolok negyedik csoportellenfele egyébként Magyarország lesz a tornán augusztus 1-jén.

Szintén nem lehetett elmenni szó nélkül a német válogatott Dél-Koreától elszenvedett 23–22-es veresége mellett. Azért sem, mert a németek láthatóan nagyon lelkükre vették a rossz rajtot. A lefújás után apokaliptikus hangulatot lehetett felfedezni a vesztes fél öltözőjében, a csapat balszélsője, Antje Döll például zokogva nyilatkozott, amikor a vereség okairól kérdezték: „Sajnálom. Nem tudom, mi történt. Öt hétig készültünk erre a meccsre, és pocsék érzés, ha nem jutalmazod meg magad érte. Támadásban buktuk el a mérkőzést” – mondta, de néhány másodperccel később azért megpróbált bizakodóbb hangot megütni: „Még nem történt semmi.”

A német handball-world.news portál tovább ment, és a meccset elemző cikkében egy szakmai megállapítást fogalmazott meg: ami a támadójátékot illeti, ez volt a válogatott legrosszabb teljesítménye az elmúlt egy évben.

OLIMPIA

KÉZILABDA, NŐK

A-csoport

Szlovénia–Dánia 19–27 (11–14)

Németország–Dél-Korea 22–23 (10–11)

Norvégia–Svédország 28–32 (17–15)

B-csoport

Hollandia–Angola 34–31 (19–18)

Spanyolország–Brazília 18–29 (10–15)

Magyarország–Franciaország 28–31 (12–15)