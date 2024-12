Tizenkét év után újra a norvégok ellen a fináléért

Erről álmodtak, ebben reménykedtek, erről is beszéltek, és persze ezért dolgoztak keményen az elmúlt hetekben – most pedig már itt vannak, hogy meg is valósíthassák.

Az utolsó két játéknap van hátra az osztrák–magyar–svájci közös rendezésű női kézilabda Európa-bajnokságon, méghozzá a két legfontosabb nap, hiszen a tét már az aranyérem a bécsi záró hétvégén. A nagyszerű debreceni menetelésével 12 év után ismét elődöntőbe jutó magyar válogatott már javában a helyszínen készül, Golovin –Vlagyimir szövetségi kapitány és a karmester Vámos Petra – a pénteki rivális norvégokat irányító Thórir Hergeirsson és a világklasszis balszélső Camilla Herrem társaságában – csütörtök délelőtt részt vett az európai szakszövetség szokásos nemzetközi felvezető sajtótájékoztatóján, míg a keret többi tagjával nem sokkal később, a csapat szállodájában megtartott sajtófélórán beszélgettünk az elődöntős várakozásaikról.

A teázó kapus, Böde-Bíró Blanka szerint mostantól felszabadultan játszhat válogatottunk az Európa-bajnokságon (Fotó: Szabó Miklós)

„Nagy eredmény a magyar kézilabdának, hogy itt vagyunk – szögezte le Vámos Petra. – A csapatban benne volt már egy kiugró eredmény, ebben a szurkolóinknak is nagy szerepük van, sok energiát adtak, végig élveztük a támogatásukat. Mellettünk maradtak akkor is, amikor a korábbi versenyeken nem hoztuk az eredményeket. Kemény éveken vagyunk túl, sok munka kellett ahhoz, hogy eljussunk a jelenlegi állapotig. Még mindig fiatal, tapasztalatlan játékosaink vannak, azonban a helyén van a szívünk, és motiváltak vagyunk, ami eddig kifizetődött. Minden kirakós a helyére került a mostani tornára, különösen ha a mentális oldalt nézzük. Nem számít, éppen ki az ellenfél, küzdünk a végsőkig.”

– Milyen érzésekkel várják az elődöntőt?

– Most kezd el bennünk csak igazán tudatosulni, hogy a legjobb négy között vagyunk, eddig csak a csoportmeccsekre és a középdöntőre koncentráltunk, de most már itt, Bécsben realizálódott bennünk, meddig is jutottunk. Az egyik legerősebb ellenféllel találkozunk, de ha pénteken vagy vasárnap már egy meccset megnyerünk, éremmel megyünk haza, mindenkinek ez lebeg a szeme előtt. Szeretnénk belépni álmaink kapuján és csodát elérni. Bízom benne, hogy a legjobbat hozza ki belőlünk ez a helyzet. – Mire számít a norvégok ellen?

– Nagyon stabil és jó védőfal áll majd velünk szemben, minden erőnkre és jó taktikára lesz szükség, hogy meg tudjuk bontani. Meg kell találnunk rajtuk a fogást, fontos, hogy hozzuk a szokott lendületünket támadásban, ehhez stabil védekezésre lesz szükség – akkor működik a támadás, ha hátul is jól mennek a dolgaink. – Védekezésben mivel lehet megfogni Henny Reistadot és társait?

– A világ egyik legjobb csapatáról beszélünk, mindenben kiemelkedő, komplex együttes, de ha stabilan és tömören védekezünk, mint eddig, akkor a norvégok dolgát is meg tudjuk nehezíteni. MINIINTERJÚ: FÜZI-TÓVIZI Petra, a magyar válogatott beállója – Az érem lebeg a szemük előtt

A francia Metzben légióskodó irányító elmondta, két napjuk volt rendezni a sorokat a Franciaország elleni vesztes középdöntős zárás után és koncentráltnak kell lenniük, nem pedig azzal foglalkozni, ki az elődöntő esélyese. Többször megmutatták már, ha magukra figyelnek, és magas szinten játszanak, bárki ellen van esélyük – pénteken is készen állnak majd a pályán és azon kívül is.

A csapatkapitány, Böde-Bíró Blanka szerint a fizikai állapotukkal nem lehet probléma, az olimpián is bírták erővel a sorozatterhelést.

„Ha bárki is kis fáradtságot érezne, a szívünk átlendít minket a holtponton – emelte ki a kapus. – Minden csapat hasonló cipőben jár, próbál minél hatékonyabban frissíteni a záró hétvége előtt. Nagy szó, hogy itt vagyunk a legjobb négy között, most már felszabadultan játszhatunk, ami pozitív löketet is adhat a csapatnak. Evés közben jön meg az étvágy, mindenki éremmel szeretne hazatérni, ha már itt vagyunk egy óriási lehetőség kapujában, szeretnénk élni is vele, de minden a pályán dől el. Valóban nem túl kedvező a norvégok elleni mérlegünk az elmúlt éveket nézve, egyértelmű a fölényük. De nem mehetünk úgy neki a meccsnek, hogy úgysem fog sikerülni, mert minden mérkőzés új lehetőség arra, hogy borítsuk a papírformát, és emlékezetes győzelmet arassunk.”

Vámos Petra és Golovin Vlagyimir egyetértett abban, hogy megérdemelten jutott a négy közé válogatottunk (Fotó: Szabó Miklós)

Golovin Vlagyimir büszkeségének adott hangot, hogy idáig eljutott a csapat, méghozzá teljesen megérdemelten – az utolsó félmondatot hallva kollégája, Hergeirsson is egyetértőleg bólogatott az asztalnál ülve a sajtótájékoztatón.

„A világ legjobb csapatával találkozunk – folytatta a mieink kapitánya. – A tornán eddig láthatóan hullámzó volt a norvégok támadójátéka, ezt annak tudom be, hogy több fontos játékos is hiányzik a keretből. A védekezésük viszont nagyon masszív, az előző hét meccsük alapján még senkinek sem sikerült megbontania. Természetesen megvan a tervünk, nem feltartott kézzel megyünk ki a pályára, mindent megteszünk, hogy önmagunkhoz képest csúcsteljesítményt nyújtsunk. Stressz nélkül játszhatunk, tudjuk, hogy a papírforma nem mellettük szól, mégis azon leszünk, hogy megnehezítsük a norvég csapat dolgát. Nagy kihívás lesz a védekezés megszervezése, támadásban pedig Katrine Lundéval szemben kell okosnak lennünk: sosem egyértelmű, milyen megoldást kell ellene választani egy adott helyzetben. Ha jól tudom, telt ház lesz, márpedig sokkal jobban teljesítünk, amikor nem üres lelátók előtt játszhatunk.”

Friss fejlemény a magyar csapattal kapcsolatban, hogy csere történt a 19 tagú keretben: a megbetegedéssel küszködő Kácsor Gréta helyett a Debrecen balszélsője, Petrus Mirtill is immár az osztrák fővárosban készül a társaival.

Szintén csütörtök tette közzé a kontinentális sportági szövetség a kalapbeosztást a jövő évi, Németországban és Hollandiában sorra kerülő világbajnokság selejtezőjének vasárnapi sorsolása előtt. A magyar, a norvég és dán válogatott az Eb-elődöntőbe jutással már biztos vb-résztvevő, nem kell selejtezőt játszania. A két rendező mellett címvédőként a franciáknak sem kell kvalifikálniuk, ahogy az Eb három legjobb csapatának sem. Mivel a franciák is ott vannak az elődöntőben, ezzel a három biztos indulási jog a magyar, dán, norvég hármasé, függetlenül a vasárnapi végső sorrendtől.

Szinte minden Eb-n találkozunk vele

Nekik találták ki az Európa-bajnokságokat…

Az „örökös” kontinensbajnok, címvédő északiak kilenc arany mellett három ezüstöt és egy bronzot nyertek eddig, csak 2000-ben (6. hely) és 2018-ban (5.) nem zártak a dobogón. A háromszoros olimpiai bajnok és négyszeres világbajnok válogatott a nyáron visszavonuló, korábbi győri karmestert, Stine Oftedalt, és az egyaránt gyermekáldás előtt álló Nora Mörköt és az ETO-ban légióskodó Veronica Kristiansent is nélkülözi, de ez nem látszik a teljesítményén, és így is hemzsegnek az Eb után búcsúzó izlandi sikerkapitány, Thórir Hergeirsson keretében a világklasszisok, elég csak az „elpusztíthatatlan” Katrine Lundére vagy a 25 éves zsenire és csapatkapitányra, Henny Reistadra gondolni. Kristiansen hiányában is van három győri játékosuk az Eb-n: Kari Brattset Dale, Kristine Breistöl és Emilie Hovden.

Az örökmérleg a mieink felé billen, tétmérkőzéseken viszont 19 skandináv sikerre és egy döntetlenre csak nyolc magyar győzelem jut. Tétmeccsen legutóbb a 2014-es Eb debreceni középdöntőjében múltuk felül a világ egyik legjobbját. Érdekesség, hogy az eddigi 15-ből 13 kontinenstornán is találkoztak a felek, 2002 óta minden Eb-n rendeztek magyar–norvég csatát, 12-szer a rivális nyert. Eb-elődöntőben 1998 (14–28), 2004 (29–44) és 2012 (19–30) után negyedszer mérkőzik meg egymással a két együttes.

Olimpia: 1. (2008, 2012, 2024), 2. (1988, 1992), 3. (2000, 2016, 2020), 4. (1996) – 9 részvétel

Vb: 1. (1999, 2011, 2015, 2021), 2. (1997, 2001, 2007, 2017, 2023), 3. (1986, 1993, 2009), 4. (1995, 2019), 5. (2013) – 22 részvétel

Eb: 1. (1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016, 2020, 2022), 2. (1996, 2002, 2012), 3. (1994) – 16 részvétel

Magyar mérleg ellene: 88 mérkőzés, 50 győzelem, 3 döntetlen, 35 vereség, 1905–1895-es gólkülönbség

Legutóbb egymás ellen: 2024. április 4., Európa-kupa, Ulset. Norvégia–Magyarország 33–18 (16–11). Legjobb magyar dobók: Győri-Lukács V. 6, Márton G. 3 A KÖVETKEZŐ ELLENFÉL: NORVÉGIA

AZ ÖTÖDIK HELYÉRT (BÉCS)

December 13., péntek

15.00: Svédország–Hollandia

ELŐDÖNTŐ (BÉCS)

December 13., péntek

17.45: Magyarország–Norvégia

20.30: Franciaország–Dánia

A HARMADIK HELYÉRT (BÉCS)

December 15., vasárnap

15.15: I1/II2–II1/I2

A DÖNTŐ (BÉCS)

December 15., vasárnap

18.00: I1/II2–II1/I2