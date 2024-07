A magyar női vízilabdacsapat öt góllal legyőzte Kanadát

VÍZILABDA

NŐK

A-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–KANADA 12–7 (4–1, 3–3, 1–1, 4–2)

Párizs, 3500 néző. Vezette: Markopulu (görög), Cabanas (spanyol)

MAGYARORSZÁG: MAGYARI A. – Faragó K., GURISATTI 3, GARDA 1, PARKES 2, VÁLYI V. 2, Horváth B. Csere: KESZTHELYI 3, Szilágyi D. 1, Mahieu, Leimeter, Rybanska. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor és Mihók Attila

KANADA: Gaudreault – La Roche, PAUL 2, McKELVEY 2, Lemay-Lavoie, WRIGHT 2, Crevier 1. Csere: Mimides, McDowell, Browne, Lekness, Vulpisi. Szövetségi kapitány: David Paradelo

Emberelőny-kihasználás: 13/3, ill. 6/0

Kettős emberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Mihók Attila: – Nagyon jól kezdtünk, rögtön az elején sikerült meghoznunk azokat az elemeket, amik hiányoztak a hollandok ellen: egy-egy center akciógól vagy egy kiharcolt ötméteres. Eközben a védekezésünk szinte végig stabil volt, ezzel kiváló első negyedet hoztunk. Az ezt követő időszakokban tudtuk tartani a különbséget, igaz, nem könnyen. A harmadik negyed kritikus volt, de fegyelmezettek voltunk és odatettük azt a két-három kartempót, amire szükség volt.

David Paradelo: – A magyar válogatott kiváló csapat, nagyon erősen kezdett, az első találkozójának tapasztalatait leszűrve nem akart beragadni az elején. Nekünk ez volt a nyitó meccsünk a játékokon, hamar háromgólos hátrányba kerültünk, ami után nagyon küzdve igyekeztünk visszajönni a mérkőzésbe, azonban nem tudtunk két gólnál közelebb férkőzni ellenfelünkhöz. Ezen a napon egyértelműen jobbak voltak a magyarok. Nem vagyok csalódott, megvolt a tervünk, ám ennek csak nyolcvan százalékát sikerült teljesítenünk, ami nem lehetett elegendő.

M GY HGY HV V L–K Gk P 1. Hollandia 2 2 – – – 25–19 +6 6 2. MAGYARORSZÁG 2 1 – – 1 20–17 +3 3 3. Ausztrália 1 1 – – – 7–5 +2 3 4. Kanada 1 – – – 1 7–12 –5 0 5. Kína 2 – – – 2 16–22 –6 0 A CSOPORT ÁLLÁSA

ÖSSZEFOGLALÓ

Ó, Champs-Élysées, énekeltették a lelátó népét az olimpia vízi központjában, miután az A-csoportban minket szombaton felülmúló Hollandia kőkemény csatában, 8–5-ről fordítva legyőzte Kínát egy őrült napon. Ha a sorminta folytatódni szándékozna, nekünk véres verejtékkel szabadott volna csak legyőzni Kanadát, amelynél, ahogyan azt a nyári felkészülés során többször is megmutattuk, jobbak vagyunk.

Magabiztos ráúszással kezdtünk, jól éreztük magunkat, a lelátóról zúgott a „Hajrá, Magyarország!”, s talán a buzdítás által minket átitató honfiúi lendület mondatta velünk, hogy igazán kaphattunk volna egy kiállítást az első támadásunk során. Sebaj, menni kellett tovább előre, csodálatos centerakciógóllal megszereztük a vezetést, Parkes Rebeccát illeti a legnagyobb dicséret, mint kivitelezőt.

Kanada csupán kapufáig jutott, Parkest pedig nem lehetett tartani, megszelidítette a labdát, és csavargólt szerzett, az állunk kétemeletnyit zuhant a mozdulatsort követően. Kaptunk egy emberelőnyt aztán, a kivitelezés lendülete megtört, amikor Vályi Vanda kezéből kicsúszott a labda, végül Faragó Kamilla bombázott a blokkba.

Védekezésünk ragyogó volt, Keszthelyi Rita nekidurálta magát, kivédekezett emberhátrány után kiemelkedett a vízből, és szétforgácsolta a kapufát. Adtak még egy előnyt Kanadának, hátha, de nem – konkrétan kidobták a labdát az alapvonalon túlra derék ellenlábasaink. Keszthelyi most ésszel próbálkozott, fifikával, és a kapufa segítségével leheletfinoman a rivális kapujába ejtette a labdát (3–0).

Hát mit nekünk szenvedő, sínylődő sztárcsapatok, hamar irányba állítottuk a szekerünket. Távoli bombával szépített Hayley McKelvey, majd gólt ünnepeltünk, ám rossz szögben ültünk: a hozzánk közelebbi bíróhölgy mutatta, szó sincs ilyesmiről, az oldalhálóban halt el a labda. Mindegy, Keszthelyi Rita bevágott egy ötméterest, nyilván Parkes harcolta ki, 4–1-gyel mehettünk az első szusszanásra.

Képzeljék, minden ráúszásnál beteszik a lejátszóba a Backstreet Boys Everybody című slágerét, de mire elkezdhetnénk harsogni a refrént, lehúzzák… Szép támadással kozmetikázott az eredményen Kanada, majd meg is úszott, Elyse Lemay-Lavoie kezéből a döntő pillanatban kissé kicsúszott a labda, így könnyűszerrel hárított Magyari Alda. Parkes kiharcolt kiállításából a középen megtalált Vályi Vanda nem a kapuba, a kapufára ágyúzta a játékszert, új-zélandi-magyar játékosunknak viszont ez sem szegte kedvét, kibrusztolt még egyet, abból Gurisatti Gréta ismét háromgólosra növelte a különbséget.

Aztán négyre, kivárással, elképesztően okosan löbbölte át a labdát Jessica Gaudreault felett akcióból. Mivel ilyen jól álltunk, vállat vontunk Emma Wright szerencsés góljánál – na bumm, majd dobunk mi is, és 13 másodperccel később Vályi teljesítette is a kívánságunkat közelről, rosszkéz-oldalról.

Garda Krisztina igazolta, pajzsként is kiváló, emberelőnyünket a túloldalon sajnos nem váltotta gólra Leimeter Dóra, és az viszont már bosszantó volt, hogy a nagyszünet előtt egyetlen másodperccel jött fel 7–4-re Kanada.

Miután mindenki kitáncolta magát a dance cam felvillanása alatt, ismét a víz felé vetettük vigyázó tekintetünket, ahol kicsit megállt a tudományunk, viszont Kanada nem jött fel kettőre, mert Magyari a gólvonalról tenyerelt ki egy lövést. Parkesnek másodszorra nem jött be a csavar, szerencsére centerben jól védekeztünk a fekete sapkásokon.

Hosszú-hosszú perceken át maradtunk gólképtelenek, még jó, hogy Serena Browne lövését egy jótékony hullám kitessékelte a gólvonalról. Több mint egynegyednyi időn át nem találtunk be, de amíg alig ejtenek rajtunk sebet, teljesen mindegy. Hogy ne legyen nulla nulla a harmadik etap, a játékvezetők ötméterest ítéltek a kanadaiaknak, be is ment (7–5). Gaudreault rázta az öklét, ellenfelünk kapusa védett egy nagyot, amikor szükség volt rá, de nem tudott mit kezdeni Garda húzásával – adjunk hálát Keszthelyi kapitány helyzetfelismerésének, tíz perc elteltével bevettük a rivális hálóját.

Távolról is ment Gardának, még jó, brutális erejű és pontos bombájával visszaállítottuk a négygólos, totálisan megnyugtató különbséget. Fél perccel később a meccset is eldöntöttük így a negyedik negyed elején, ez már Vályi Vanda becsületére vált (10–5). Összegezzünk: remek védekezés, ami mindennek az alapja, és átsegít a nehéz perceken; klasszismegoldások, amelyek csipetnyi fűszert tesznek a csapatmunkához; hatékony támadójáték, ami azért fontos, mert a segítségével le lehet szüretelni a precíziós védekezés gyümölcsét. Ezek az összetevők vezettek ahhoz, hogy Mihók Attila és Cseh Sándor együttese kifejezetten biztató produktummal megszerezze első győzelmét a párizsi játékokon, és rápihenhet a péntek esti Kína elleni ütközetre. 12–7

A magyar női vízilabda-válogatott olimpiai kerete

Kapusok: Magyari Alda, Neszmély Boglárka

Mezőnyjátékosok: Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Horváth Brigitta, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Mahieu Geraldine, Parkes Rebecca, Rybanska Natasa, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda

Szövetségi kapitányok: Mihók Attila, Cseh Sándor

A JÁTÉKNAP ÖSSZES MÉRKŐZÉSÉNEK EREDMÉNYE

VÍZILABDA

NŐK

A-csoport

20.05: Magyarország–Kanada 12–7 (4–1, 3–3, 1–1, 4–2)

18.30: Kína–Hollandia 11–15 (4–1, 4–4, 1–5, 2–5)

B-csoport

14.00: Franciaország–Olaszország 9–8 (1–3, 3–3, 2–1, 3–1)

15.35: Egyesült Államok–Spanyolország 11–13 (3–2, 2–4, 4–5, 2–2)