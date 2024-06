Táplálkozás, sportpszichológia, dopping – konferencia az olimpia jegyében

A rendezvény fő célja körbejárni a világ legnagyobb eseményének legfontosabb és legérdekesebb ügyeit, mégpedig négy témakörben: sportegészségügy, gazdaság, dopping és a sportpolitika.

A konferencia megnyitója után a délelőtti programban professzor dr. Tóth László, a Testnevelési Egyetem sportszakpszichológusa, Kovács Virág dietetikus, valamint dr. Sáfár Sándor, a Testnevelési Egyetem docense tartott kerekasztalbeszélgetést Kovács-Kacsur Kristóf sportszakpszichológus moderálásával. A szakemberek pedig a táplálkozás és a sportpszichológia mellett az alvás fontosságáról is kifejtették véleményüket.

Az ebédszünetet követően a sportgazdaság került az előtérbe, amelyről dr. Sebestyén Géza, az MCC matematikusa és közgazdásza, Szabados Gábor sportközgazdász, a Nemzeti Sport Online korábbi vezetője, és dr. András Krisztina, az Óbudai Egyetem docense osztotta meg véleményét Richter Soma moderálásával. Itt a budapesti olimpia témája is szóba került. András Krisztina ezzel kapcsolatban kijelentette, csak akkor van realitása a rendezésnek, ha közös a szándék a nemzeti olimpiai bizottság, a kormány és Budapest vezetése részéről, de emellett az is fontos, hogy a nemzetgazdaság és főváros is tartósan két-három százalékos növekedésben legyen, és a széles társadalmi egyetértés se hiányozzon.

A legnagyobb érdeklődést a dopping blokk övezte, amelyben dr. Tiszaker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője, dr. Borbély Zoltán sportjogász és Fülöp Ákos sportszakpszichológus ütköztette véleményét dr. Menczel Zsuzsa szakpszichológus moderálása mellett. A vitában szóba került a doppingvétség miatt első fokon négyéves eltiltást kapó és most a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) határozatára váró úszó, Kenderesi Tamás esete is. Tiszeker szerint egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy Kenderesi bűnös, míg Borbélynak az a meggyőződése, hogy ártatlan. Ő egyébként is úgy gondolja, túl szigorúak a doppingvétségen ért sportolókat sújtó büntetések.

A sportpolitika aktuális kérdéseiről Bartha Csaba, a Magyar Olimpiai Bizottság operatív igazgatója, Sterbenz Tamás, a Testnevelési Egyetem rektora és Hajdú András politológus számolt be.