Pontot mentett a Torino, továbbra is nyeretlen a Venezia idegenben

A Venezia ebben az esztendőben még csak egy mérkőzést nyert meg – a Monzát verte meg 1–0-ra –, vendégként pedig egy győzelme sincs az idényben. A Torino viszont 2025-ben még nem kapott ki hazai pályán, azonban a 10. helynél előrébb már nemigen végezhet a bajnokságban, vagyis a velencei csapat minden bizonnyal nagyobb motivációval lépett pályára. Jól is kezdtek a vendégek, de John Yeboah a kapufát találta el, majd Alessio Zerbin hiába talált be, les miatt érvénytelenítették a gólt. A 36. percben már megszerezte a vezetést a Venezia, Kike Pérez tört be a tizenhatoson belülre két védő között, majd 10 méterről Vanja Milinkovics-Szavics lába mellé lőtt a rövidbe.

Nem feledik a szurkolók a Grande Torinót (Fotó: Getty Images)

Támadott a szünet után a hazai gárda, sokáig azonban Andrei Radu védéseinek köszönhetően őrizték előnyüket a vendégek. A 75. percben viszont már egyenlítettek a „bikák”, a kezezés miatt megítélt büntetőt Nikola Vlasic váltotta gólra. A hajrában közel járt hozzá a vendéglátó, hogy megnyerje az összecsapást, de nem tudott győzelemmel tisztelegni a Grande Torino tagjainak emléke előtt, akik 1949. május 4-én vesztették életüket légi katasztrófában a Superga-dombnál. 1–1

OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ – pénteki mérkőzés

Torino–Venezia 1–1 (Vlasic 75. – 11-esből, ill. Kike Pérez 36.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.00: Cagliari–Udinese

15.00: Parma–Como

18.00: Lecce–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Verona (Tv: Arena4)

Vasárnap

12.30: Empoli–Lazio (Tv: Match4)

15.00: Monza–Atalanta (Tv: Match4)

18.00: Roma–Fiorentina

20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)

Hétfő

20.45: Genoa–Milan (Tv: Arena4)