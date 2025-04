Balogh Botond nélkül győzte le a Parma a Juventust

Parma–Juventus 1–0

A Pama előző öt bajnokiján Balogh Botond a kispadon kezdett, és csak egyszer állt be, a Juve ellen pedig ismét nem küldte pályára a magyar válogatott védőt Cristian Chivu vezetőedző. Meg kell hagyni, így is stabilan állt a lábán a csapat védelme, amely egy kaput eltaláló lövést sem engedélyezett ellenfelének. Az első félidő végén pedig a vezetést is megszerezték a hazaiak, Emanuele Valeri bal oldali beadása után Mateo Pellegrino hat méterről fejelt a kapuba. A szünet után egyre jobban nyomott a Juventus, a hajrában pedig be is szorította a vendéglátót, ám igazán nagy helyzetet nem alakított ki, így betalálni sem tudott. A Parma sorozatban öt döntetlen után győzelmet aratott, s hat pontra ellépett a kiesőzónától, míg a „zebrák” lépéshátrányba kerültek a Bolognával szemben a BL-indulásért zajló versenyfutásban.

Genoa–Lazio 0–2

A forduló utolsó négy mérkőzését hétfőn játszották volna le, ám Ferenc Pápa halála miatt szerdára halasztották a találkozókat – bár a Lazio ezen a napon nem akart pályára lépni, végül a szövetség nem változtatott a korábbi döntésén. Ilyen előzmények után is nyert a római csapat, ehhez hozzájárult, hogy a Genoa a 22. percben emberhátrányba került, miután Sebastian Otoa a tizenhatos előtt gólhelyzetben fellökte Mattia Zaccagnit. Tíz perc múlva már vezettek a vendégek, Valentín Castellanos szép gólt lőtt, látványos mozdulattal lőtt a léc alá, majd a második félidő közepén Boulaye Dia kiszorított helyzetben is a bal alsóba lőtte a labdát. Pár perccel később kiegyenlítődött a létszám, mivel Reda Belahjane beletalpalt Morten Thorsby lábába a térdhajlatánál, de így is megőrizte kétgólos előnyét a Lazio.

Cagliari–Fiorentina 1–2

Már a 7. percben előnybe került a Cagliari – amely az előző nyolc találkozójából csak egyet nyert meg – Roberto Piccoli góljával, azonban a második félidő elejére fordított a Fiorentina. Előbb Robin Gosens lőtt bal külsővel a bal alsóba 13 méterről, majd Lucas Beltrán fejese után került a labda a hazai kapuba. A firenzei együttes megtartotta előnyét a mérkőzés végéig, így minden sorozatot figyelembe véve már nyolc meccse veretlen, és továbbra is harcban van a nemzetközi kupaindulásért.

Torino–Udinese 2–0

A Torino mindkét félidő végén betalált, így két góllal győzte le otthon az Udinesét. A 39. percben Maduka Okoye kétszer is nagyot védett, Ché Adams lövését viszont már nem tudta hárítani, míg a 85. percben Ali Dembélé a rövidbe lőtt, ezzel alakult ki a végeredmény. Három nyeretlen meccs után győzött a Torino, míg az udinei csapat zsinórban az ötödik vereségét szenvedte el.