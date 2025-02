Serie A: Kolo Muani duplájával fordított a Juventus

A legutóbbi öt bajnokijából csak egyet megnyerő Juventus számára nem indult jól az előző hét Serie A-s meccsén mindössze két pontot szerző Empoli elleni hazai mérkőzés, ugyanis Mattia De Sciglio szöglet utáni, közeli fejesével a vendégcsapat már a 4. percben megszerezte a vezetést (a kapus lába között jutott a labda a gólvonalon túlra). Érdekesség, hogy De Scigliót éppen a Juvétól kapta kölcsön tavaly nyáron egy évre az Empoli.

A torinói közönség előtt most mutatkozott be a Juvéban a télen a PSG-től kölcsönvett francia válogatott csatár, Randal Kolo Muani, aki múlt héten a Napoli ellen, idegenben, az első juvés meccsén rögtön gólt szerzett, most azonban az első félidőben még ő sem tudott veszélyt jelenteni az ellenfél kapujára, ahogy a társai sem igazán. A második játékrészben azonban változott a helyzet…

Kolo Muani előbb a 61. percben csapott le egy labdára a kapu előtt és lőtt éles szögből a rövidbe a bal szélről, majd a 64. percben rajta változtatott irányt Timothy Weah középről, a tizenhatoson kívülről leadott lövése, és így került a labda a bal alsó sarokba.

A Juventus ezzel először tudott fordítani ebben a bajnoki idényben és végül 4–1-re győzött, ugyanis a hajrában a második félidőben beállt két cserejátékos is betalált. Előbb Dusan Vlahovics lőtt még nagy gólt a léc alá egy szóló végén (a nyolcadik bajnoki gólja volt az idényben, legutóbb decemberben volt eredményes), majd Francisco Conceicao váltott gólra egy kontrát a szintén csereként beállt Khéphren Thuram kiugratásából.

Az Empoli a 85. perctől emberhátrányban játszott, mert a marokkói Jusszef Maleh egy szabálytalan becsúszás után megkapta a második sárga lapját, amiért kiállította a játékvezető, a vendégek pedig tíz emberrel játszva két gólt kaptak.



OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ

VASÁRNAP

Juventus–Empoli 4–1 (Kolo Muani 61., 64., Vlahovics 90., F. Conceicao 90+2., ill. De Sciglio 4.)

Kiállítva: Maleh (85., Empoli)

15.00: Fiorentina–Genoa

18.00: Milan–Internazionale (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)

HÉTFŐ

20.45: Cagliari–Lazio (Tv: Match4)



SZOMBATI MÉRKŐZÉSEK

Monza–Hellas Verona 0–1 (Lekovics 13. – öngól)

Udinese–Venezia 3–2 (L. Lucca 47., Lovric 52., I. Bravo 84., ill. Caviglia 64., Gytkjaer 78.)

Atalanta–Torino 1–1 (Djimsiti 35., ill. Maripán 40.)

Bologna–Como 2–0 (De Silvestri 25., Fabbian 68.)

Kiállítva: Fadera (38., Como)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Parma–Lecce 1–3 (Valeri 34. – 11-esből, ill. Krisztovics 36., Pierotti 63., 90+3.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Napoli 22 17 2 3 37–15 +22 53 2. Internazionale 21 15 5 1 55–18 +37 50 3. Atalanta 23 14 5 4 49–26 +23 47 4. Juventus 23 9 13 1 39–20 +19 40 5. Lazio 22 12 3 7 38–30 +8 39 6. Bologna 22 9 10 3 35–27 +8 37 7. Fiorentina 21 10 6 5 35–22 +13 36 8. Milan 21 9 7 5 32–23 +9 34 9. Roma 22 8 6 8 33–28 +5 30 10. Udinese 23 8 5 10 28–36 –8 29 11. Torino 23 6 9 8 24–27 –3 27 12. Genoa 22 6 8 8 20–30 –10 26 13. Verona 23 7 2 14 26–48 –22 23 14. Lecce 23 6 5 12 18–41 –23 23 15. Como 23 5 7 11 27–38 –11 22 16. Empoli 23 4 9 10 22–33 –11 21 17. Cagliari 22 5 6 11 23–36 –13 21 18. Parma 23 4 8 11 29–42 –13 20 19. Venezia 23 3 7 13 22–38 –16 16 20. Monza 23 2 7 14 20–34 –14 13