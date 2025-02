Egy gól és más semmi – Vlahovics góljával győzött a Juventus a Cagliari otthonában

A PSV elleni Bajnokok Ligája-párharcban magáról elkeserítő bizonyítványt kiállító Juventusnak kötelező volt a győzelem a Cagliari ellen, ennek megfelelően nem is kellett sokat várni a vendégek vezető találatára: a 12. percben Dusan Vlahovics használta ki Yerry Mina bizonytalanságát, eltolta a labdát a kapujából kifutó Elia Caprile mellett, majd éles szögből is megszerezte a vezetést csapatának – nem volt tudatos, sem szép a támadás, de az akció befejezése így is bravúrosnak volt nevezhető.

A folytatásban is maradt támadásban a Juventus, amely irányította a meccset, s az első félidő után hetven százalékban birtokolta a labdát.

Újabb gól ennek ellenére nem esett az első félidőben, és a szünet után sem nagyon erőltették meg magukat a csapatok – a Juventus továbbra is irányította a meccset, és a 77. percben Vlahovics közel állt a második góljához is, de elhibázta a lehetőséget. A hajrában újabb gól már nem esett, a Juve ha nem is feledtette a hétközi nemzetközi kupakudarcát, de legalább begyűjtötte a három pontot, ezzel ismét negyedik a tabellán.

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ

Cagliari–Juventus 0–1 (Vlahovics 12.)

KORÁBBAN

Empoli–Atalanta 0–5 (Gyasi 28. – öngól, Retegui 33., Lookman 43., 55., Zappacosta 74.)

Como–Napoli 2–1 (Rrahmani 7. – öngól, A. Diao 77., ill. Raspadori 18.)

Hellas Verona–Fiorentina 1–0 (Bernede 90+5.)

Február 24., hétfő

20.45: Roma–Monza (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Lecce–Udinese 0–1 (Lucca 32. – 11-esből)

Szombaton játszották

Torino–Milan 2–1 (Thiaw 5. – öngól, Gineitis 76., ill. Reijnders 74.)

Internazionale–Genoa 1–0 (La. Martínez 78.)

Parma–Bologna 2–0 (Bonny 37. – 11-esből, Sohm 79.)

Venezia–Lazio 0–0