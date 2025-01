Az Inter a második félidőben döntött az Empoli ellen

A papírforma szerint könnyű feladat várt az Interre a legutóbbi öt bajnokiját nyeretlenül megvívó Empoli ellen hazai pályán. Talán ez a túlzott magabiztosság is volt a magyarázata annak, hogy az első félidőben hiába játszott nagy mezőnyfölényben Simone Inzaghi csapata, nem tudott a kapuba találni. Lautaro Martínez előtt két lehetőség is adódott, s távoli lövésekkel is kísérletezett a címvédő, de hol a kapufa, hol pedig a jól védő Devis Vásquez megakadályozta, hogy az Empoli kapujába jusson a labda.

A második félidőben azonban góllá érett a milánói csapat mezőnyfölénye: az 59. percben Lautaro Martínez gondolt egyet, és 22 méterről lövésre vállalkozott, a labda pedig hatalmas erővel vágódott az Empoli kapujába. Vásquez hiába vetődött a levegőben, ezt már nem tudta kitornászni – az Inter klasszisának ez már a 111. találata volt csapatának a színeiben.

A gól után is maradt fölényben az Inter, az Empoli továbbra is passzívan futballozott, és csak a védekezésre figyelt. A hajrára maradtak még érdekességek, ugyanis hirtelen elkezdtek potyogni a gólok: a 79. percben Denzel Dumfries növelte kétgólosra az Inter előnyét egy szöglet utáni fejessel, majd öt perccel később – teljesen váratlanul – Sebastiano Esposito révén szépített az Empoli.

A 89. percben azonban Marcus Thuram egy kontra után gólra váltotta Marko Arnautovic átadását, bebiztosítva az Inter győzelmét – a milánói egylet tapad az első helyezett Napolira. 3–1

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Internazionale–Empoli 3–1 (L. Martínez 59., Dumfries 79., M. Thuram 89., ill. S. Esposito 84.)

Verona–Lazio 0–3 (Gigot 2., B. Dia 21., Zaccagni 58.)

Kiállítva: Duda (90., Verona)

Fiorentina–Torino 1–1 (Kean 38., ill. Gineitis 70.)

Kiállítva: A. Dembélé (33., Torino)

Cagliari–Lecce 4–1 (Gaetano 60., Luperto 65., Zortea 80., Obert 83., ill. Pierotti 42.)

Kiállítva: Rebic (73., Lecce)

Parma–Venezia 1–1 (Hernani 56. – 11-esből, ill. Pohjanpalo 20. – 11-esből)

HÉTFŐN RENDEZIK

20.45: Como–Udinese (Tv: Arena4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Atalanta–Napoli 2–3 (Retegui 16., Lookman 55., ill. Politano 27., McTominay 40., R. Lukaku 78.)

Bologna–Monza 3–1 (Castro 22., Odgaard 34., Orsolini 69., ill. Maldini 4.)

Juventus–Milan 2–0 (Mbangula 59., Weah 63.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Roma–Genoa 3–1 (Dovbik 25., El Shaarawy 60., Leali 73. – öngól, ill. Masini 33.)