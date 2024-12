Döntetlennel zárult a Milan és a Roma vasárnap esti rangadója

OLASZ SERIE A

18. FORDULÓ

AC MILAN–AS ROMA 1–1 (1–1)

Milánó, San Siro. Vezette: Fabbri

MILAN: Maignan – Emerson-Royal, Gabbia, Thiaw, Á. Jiménez – Chukwueze (T. Abraham, 62.), T. Reijnders, Théo Hernandez – Y. Fofana, Terracciano (Bennaszer, a szünetben) – Álvaro Morata (Camarda, 86.). Vezetőedző: Paulo Fonseca

ROMA: Szvilar – G. Mancini, Hummels (Celik, a szünetben), Ndicka – Saelemaekers (El Shaarawy, 78.), M. Koné (Lo. Pellegrini, a szünetben), L. Paredes, Angelino – Dybala, Pisilli – Dovbyk (Shomurodov, 86.). Vezetőedző: Claudio Ranieri

Gólszerző: T. Reijnders (16.), ill. Dybala (23.)

Kiállítva: Fonseca (44.)

A neves transzferguru, Fabrizio Romano a találkozó kezdete előtt röviddel hozta nyilvánosságra azon információját, hogy a Milan és a Roma rangadóján a hazaiak vezetőedzőjének az állása is a tét lehet. Nem csoda, hogy Paulo Fonseca irányába megingott a vezetőség bizalma, hiszen a piros-feketék még csak európai kupaindulást érő helyen sem álltak a kezdés előtt.

Az első nagy helyzetet a vendégek neve mellé jegyezhettük fel, a 11. percben Dovbyk lövése után a bal kapufán csattant a labda. A 16. percben remek kontrát vezettek a hazaiak, melynek végén Fofana passza után Reijnders lőtt a kapu bal oldalába. A gól után gyorsan dűlőre akarta vinni a meccset a Milan, de sem Morata, sem Théo Hernandez nem tudott a kapuba találni. A 23. percben a Roma egyenlíteni tudott. Dovbyk sarokkal tette a labdát Dybala elé, az argentin 11 méterről, kapásból lőtt a jobb alsó sarokba. Az első félidő utolsó percei nem a játékról szóltak. Egy 11-es gyanús eset után a hazaiak folyamatosan reklamáló vezetőedzőjét kiállította a játékvezető.

A második félidő elején a Milan előtt adódtak nagy lehetőségek, de Roma szerb kapusa, Mile Szvilar Bennaszer és Chukwueze lövéseinél is nagy bravúrokat mutatott be. A hajrá a vendégeké volt. A fáradni látszó hazaiakat könnyedén játszották át a frissebbnek tűnő fővárosiak, de Szvilarhoz hasonlóan Maignan is jól állt a lábán. A Milan francia kapusa a 85. percben mutatott be nagy védését El Shaarawy lövése után. Az utolsó percekben újabb gól már nem született, a döntetlen eredménnyel egyik csapat sem lehet elégedett. 1–1

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 1. Atalanta 18 13 2 3 43–20 +23 41 2. Napoli 18 13 2 3 27–12 +15 41 3. Internazionale 17 12 4 1 45–15 +30 40 4. Lazio 18 11 2 5 33–25 +8 35 5. Fiorentina 17 9 5 3 31–15 +16 32 6. Juventus 18 7 11 – 30–15 +15 32 7. Bologna 16 7 7 2 23–18 +5 28 8. Milan 17 7 6 4 26–17 +9 27 9. Udinese 18 7 3 8 23–28 –5 24 10. Roma 18 5 5 8 24–24 0 20 11. Torino 18 5 5 8 19–24 –5 20 12. Empoli 18 4 7 7 17–21 –4 19 13. Genoa 18 4 7 7 16–27 –11 19 14. Parma 18 4 6 8 25–34 –9 18 15. Lecce 17 4 4 9 11–29 –18 16 16. Como 17 3 6 8 18–30 –12 15 17. Verona 17 5 – 12 21–40 –19 15 18. Cagliari 18 3 5 10 16–31 –15 14 19. Venezia 18 3 4 11 17–31 –14 13 20. Monza 18 1 7 10 16–25 –9 10

